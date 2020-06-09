В Улан-Удэ руководитель фитнес-центра заставлял работников уволиться

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

В дело вмешалась прокуратура



Прокуратура Бурятии рассматривает обращения о нарушении прав граждан в условиях распространения коронавирусной инфекции.



С 27 марта в прокуратуру поступило 123 обращения по вопросам защиты прав граждан в период действия ограничительных мер в связи с распространением коронавирусной инфекции, из них 43 направлено на разрешение в другие ведомства по компетенции. Из разрешённых прокурорами обращений 47 % признано обоснованными. По результатам проверок установлено 42 нарушения закона. Для их устранения внесено 13 представлений, принесено два протеста, объявлено пять предостережений, возбуждено пять дел об административном правонарушении. В суд направлено три иска, а также 49 заявлений о выдаче судебного приказа.



Значительное число обращений - 49 или 69 % - касается вопросов соблюдения трудовых прав граждан в период пандемии. Заявители указывали о привлечении к работе в период действия ограничительных мер, понуждении к расторжению трудовых договоров, направлению в отпуск без сохранения заработной платы, невыплате заработной платы. Поступают жалобы медицинских работников по вопросам получения стимулирующих выплат.



В отдельных обращениях люди приводили доводы о нарушении прав детей на обеспечение продуктовыми наборами, необеспечении инвалидов средствами реабилитации, указывали на несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований.



Так, прокуратура Октябрьского района Улан-Удэ провела проверку по обращению работников фитнес-центра на действия руководителя, понуждавшего расторгнуть трудовые договоры. Прокурор района объявил индивидуальному предпринимателю предостережение о недопустимости нарушений закона.



В результате вмешательства прокуратуры Кабанского района перечислены алименты на содержание несовершеннолетнего ребёнка, удержанные из зарплаты должника. Руководителю учреждения, который своевременно не перечислил алименты в период ограничительных мероприятий, прокурор района внёс представление.



Рассмотрение обращений прокурорами контролируется до полного восстановления нарушенных прав заявителей.



В пресс-службе прокуратуры напоминают, что письменные обращения необходимо направлять на почтовый адрес соответствующей прокуратуры, обращения в форме электронного документа - на новый сайт прокуратуры республики на Едином портале прокуратуры Российской Федерации (https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_03), а также через портал «Госуслуги».



В прокуратуре республики организована «горячая линия» по вопросам защиты прав граждан в период действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. По указанным вопросам граждане могут обратиться по телефону дежурного прокурора 8-914-050-96-79.



Приём граждан проводится в органах прокуратуры республики с соблюдением санитарно-эпидемиологических правил.

