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В Улан-Удэ руководитель фитнес-центра заставлял работников уволиться

В Улан-Удэ руководитель фитнес-центра заставлял работников уволиться
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
В дело вмешалась прокуратура

Прокуратура Бурятии рассматривает обращения о нарушении прав граждан в условиях распространения коронавирусной инфекции.

С 27 марта в прокуратуру поступило 123 обращения по вопросам защиты прав граждан в период действия ограничительных мер в связи с распространением коронавирусной инфекции, из них 43 направлено на разрешение в другие ведомства по компетенции. Из разрешённых прокурорами обращений 47 % признано обоснованными. По результатам проверок установлено 42 нарушения закона. Для их устранения внесено 13 представлений, принесено два протеста, объявлено пять предостережений, возбуждено пять дел об административном правонарушении. В суд направлено три иска, а также 49 заявлений о выдаче судебного приказа.

Значительное число обращений - 49 или 69 % - касается вопросов соблюдения трудовых прав граждан в период пандемии. Заявители указывали о привлечении к работе в период действия ограничительных мер, понуждении к расторжению трудовых договоров, направлению в отпуск без сохранения заработной платы, невыплате заработной платы. Поступают жалобы медицинских работников по вопросам получения стимулирующих выплат.

В отдельных обращениях люди приводили доводы о нарушении прав детей на обеспечение продуктовыми наборами, необеспечении инвалидов средствами реабилитации, указывали на несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований.

Так, прокуратура Октябрьского района Улан-Удэ провела проверку по обращению работников фитнес-центра на действия руководителя, понуждавшего расторгнуть трудовые договоры. Прокурор района объявил индивидуальному предпринимателю  предостережение о недопустимости нарушений закона.

В результате вмешательства прокуратуры Кабанского района перечислены алименты на содержание несовершеннолетнего ребёнка, удержанные из зарплаты должника. Руководителю учреждения, который своевременно не перечислил алименты в период ограничительных мероприятий, прокурор района внёс представление.

Рассмотрение обращений прокурорами контролируется до полного восстановления нарушенных прав заявителей.

В пресс-службе прокуратуры напоминают, что письменные обращения необходимо направлять на почтовый адрес соответствующей прокуратуры, обращения в форме электронного документа - на новый сайт прокуратуры республики на Едином портале прокуратуры Российской Федерации (https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_03), а также через портал «Госуслуги».

В прокуратуре республики организована «горячая линия» по вопросам защиты прав граждан в период действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. По указанным вопросам граждане могут обратиться по телефону дежурного прокурора 8-914-050-96-79.

Приём граждан проводится в органах прокуратуры республики с соблюдением санитарно-эпидемиологических правил.
прокуратура коронавирус
 
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