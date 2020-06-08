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Дальневосточный гектар хотят давать вблизи Улан-Удэ

Дальневосточный гектар хотят давать вблизи Улан-Удэ
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Зону вокруг Улан-Удэ, где нельзя давать гектары, решили сократить

В Бурятии планируют увеличить территории, на которых можно получить дальневосточный гектар. Пресс-служба парламента Бурятии сообщает, что проект закона уже значится в повестке очередной сессии, что состоится в июле.

Ранее в Бурятии были определены территории, в границах которых земельные участки по программе «Дальневосточный гектар» не могли предоставляться. Среди них буферная зона вокруг Улан-Удэ. В её границах частично расположены Иволгинский, Тарбагатайский, Заиграевский и Прибайкальский районы.

- По итогам совещания у полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева правительству республики были даны рекомендации о сокращении площади буферной зоны вокруг Улан-Удэ. Проектом закона предлагается уменьшить её на 1000 га в Заиграевском районе. Предлагаемые для открытия земли расположены в непосредственной близости к улусу Добо-Енхор, в 14 км по автодороге к северо-западу от центра сельского поселения «Ацагатское» - села Нарын-Ацагат. Расстояние до города Улан-Удэ составляет 35 км. Территория привлекательна близостью к столице республики, транспортной доступностью, наличием необходимой инженерной инфраструктуры, - сообщила министр земельных и имущественных отношений Бурятии Маргарита Магомедова.

Пока в Бурятии землю берут, как правило, для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, расширения крестьянско-фермерского хозяйства. Коллективных заявлений пока не было подано ни одного.

Закон о «дальневосточном гектаре» был принят в Бурятии в июле 2019 года. Оформление земли проводится бесплатно на сайте «НаДальнийВосток.РФ». До 1 февраля 2019 получать земельные участки на территории республики могли только местные жители. После – жители всех регионов Дальневосточного федерального округа. С 1 августа 2020 года землю по программе «Дальневосточный гектар» в Бурятии смогут получить все граждане России.

Как сообщал «Байкал-Daily», в апреле количество участников программы «Дальневосточный гектар» почти достигло 2000. Наиболее востребованные сейчас земельные участки в Бурятии расположены в Кабанском, Иволгинском, Селенгинском, Прибайкальском, Тарбагатайском районах и городе Кяхта.


дальневосточный гектар
 
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