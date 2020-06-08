В Улан-Удэ трупы стали возить на новом автомобиле

Старый автомобиль постоянно ломался



В МАУ «Специализированная служба» с мая доставка тел умерших производится на новом, более подготовленным для этого автомобиле. Старый автомобиль морально и технически устарел и постоянно ломался.



Организация в соответствии с муниципальным заданием круглосуточно возит тела умерших в городские морги: республиканское патологоанатомическое бюро и республиканское бюро судебно-медицинской экспертизы. Также организация занимается содержанием городских кладбищ и вопросами похоронного дела.



- Транспортировка выполняется в черте города и за его пределами по асфальтовым дорогам, лесополосе, труднопроходимым дорогам, что приводит к ускоренному износу автомобиля, - сообщили в комитете городского хозяйства.



В мае на службу поступил специальный автомобиль «Газель ГАЗ-27057». Он выпущен в 2019 году, оснащён бензиновым двигателем Evotech 2.7L под стандарты Евро-5, в машине установлена система ЭРА-ГЛОНАСС, с тревожной кнопкой.



Фургон машины разделен на два отсека. Задний отсек оборудован непосредственно для тел умерших: пол и стены полностью отделаны нержавеющей сталью, есть потолочные плафоны, дренаж для слива, два вентиляционно-вытяжных устройства. В нём установлен двухярусный стеллаж на четыре ячейки для алюминиевых носилок.



Трупы перевозятся на носиках в специальных мешках. Второй отсек «Газели» труповозки располагается ближе к водительской кабине и рассчитан на санитаров. Он оборудован вытяжной вентиляцией, краном-умывальником, блоком управления вытяжной вентиляцией в отсеке для тел.



За сутки бригада «Специализированной службы» выполняет 10-15 транспортировок тел умерших из домов, мест происшествия, с мест ДТП, из медицинских организаций.

