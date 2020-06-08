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В Бурятии определили финалистов конкурса добровольцев

В Бурятии определили финалистов конкурса добровольцев
Общество,  Фото:пресс-служба минспорта РБ
Состоялся региональный этап всероссийского конкурса «Регион добрых дел»

В Бурятии прошёл региональный этап всероссийского конкурса Росмолодёжи по поддержке добровольческих практик «Регион добрых дел». Мероприятие проводилось в рамках регионального проекта «Социальная активность».

В рамках конкурса состоялась онлайн-защита представленных проектов по 4 направлениям: школьное, студенческое, «серебряное» волонтёрство, а также добровольчество среди работающих граждан. В состав экспертного совета вошли авторитетные специалисты, в чью компетенцию входит социальное развитие и поддержка добровольчества. По итогам конкурсного отбора от Бурятии в финал прошли 9 добровольческих проектов.

«Регион добрых дел» – главный конкурс в области инфраструктуры поддержки добровольчества. Он проводится с целью поддержки деятельности существующих и создания условий для возникновения новых добровольческих организаций и инициатив. Об этом сообщает пресс-служба минспорта РБ.
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