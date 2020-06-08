В Улан-Удэ волонтёры поучаствовали в акции «Лапы Дружбы»

Добровольцы привезли корм для кошек и собак из приюта



Волонтёры ресурсного центра добровольчества «ДоброДом» в Бурятии присоединились к акции «Лапы Дружбы». Они привезли для обитателей приюта корм.

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Акция «Лапы Дружбы» проходит с 5 по 18 июня по всей России. Она направлена на оказание помощи животным из приютов. В рамках акции каждый неравнодушный сможет оказать посильную помощь для приютов: купить медикаменты и корм, посетить приют и лично принять участие в социализации животных, а может даже забрать питомца и подарить ему настоящий дом.



В приюте для бездомных животных «Кот и Пёс» содержится более 200 собак и кошек. Сотрудники приюта и волонтёры лечат, стерилизуют, вакцинируют и пристраивают животных в добрые руки. Помогают бездомным животным, которые попали в беду, найти новых хозяев.

