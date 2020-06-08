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В Бурятии обещали, что здоровье участников голосования по поправкам в Конституцию «надёжно защитят»

В Бурятии обещали, что здоровье участников голосования по поправкам в Конституцию «надёжно защитят»
Общество,  Фото:пресс-служба правительства РБ
Об этом заявил председатель Общественной палаты Бурятии Баир Бальжиров

В день Всероссийского голосования в Основной закон страны – 1 июля, а также в период досрочного голосования с 25 по 30 июня все организаторы и участники избирательного процесса будут обеспечены средствами индивидуальной защиты. Об этом сообщили 8 июня представители Общественной палаты Республики Бурятия и избирательной комиссии республики.

Всего по республике Общественная палата Бурятии планирует привлечь к голосованию по поправкам к Конституции страны около 2,5 тысяч наблюдателей.

- Общественная палата России и общественные палаты субъектов страны определены как единственные субъекты общественного наблюдения и контроля на общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию. С этой целью мы заключили соглашения с избирательной комиссией республики и 20 общественными организациями, в том числе двумя политическими партиями для совместной работы, - отметил председатель Общественной палаты республики Баир Бальжиров.

По его словам, стать наблюдателем не от организации может и гражданин, который обратится с этим правом в общественную палату. Однако, к избирательному процессу в качестве наблюдателей не будут привлекаться люди, старше 65 лет. При проведении голосования вне избирательного участка членов участковой избирательной комиссии будут сопровождать два наблюдателя.

- Всех наблюдателей мы обеспечим полным комплектом средств индивидуальной защиты. В общественной палате республики создана рабочая группа - центр мониторинга по проведению голосования. Определены мобильные группы, которые будут выезжать с проверкой готовности мест для голосования - участковых избирательных комиссий. Каждый наблюдатель должен соблюдать кодекс этики, нормы и правила проведения голосования, а также рекомендации по защите от заражения новой коронавирусной инфекцией всех участников избирательного процесса, - отметил председатель Общественной палаты Бурятии.

Проголосовать смогут и больные новой коронавирусной инфекцией, а также контактные лица. «Мы заключили соглашение с медицинской палатой Республики Бурятия о том, что наблюдатели в учреждениях здравоохранения на этих избирательных участках будут из числа медицинского работников», сообщил Баир Бальжиров.

Как отметил председатель избирательной комиссии республики Дмитрий Ивайловский, для обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности в местах голосования будут приняты все необходимые меры. Кроме того, сейчас совместно с органами соцзащиты населения ведется работа по уточнению адресов проживания и списков граждан, старше 65 лет, чтобы они могли реализовать свое конституционное право.

- С 25 июня начнется досрочное голосование и для тех, кто не сможет прийти на избирательные участки 1 июля. Заявления для участия в досрочном голосовании можно подавать с 5 июня через МФЦ. Подать его можно как самостоятельно, так и через иных лиц, - подчеркнул Дмитрий Ивайловский.

Для этого граждане могут обратиться в любой многофункциональный центр с паспортом либо, в случае его отсутствия, временным удостоверением личности. Специалисты клиентской службы многофункционального центра помогут составить заявление, выбрать участок для голосования и отправят необходимую информацию в избирательную комиссию. Голосование на дому будет проводиться бесконтактным способом – с использованием индивидуальных пакетов, в которые будут упакованы бюллетени для голосования и одноразовые ручки. Автомобили для выездов на голосование на дому также будут обрабатываться антисептиком.

Рекомендации по голосованию разработаны Роспотребнадзором, сообщил зампредседателя Общественной палаты Бурятии Сергей Петров. Перед входом на избирательный участок будет размещен дезинфицирующий коврик. Каждому участнику голосования на входе в избирательный участок будут измерять температуру бесконтактным способом, обработают руки антисептиком, выдадут медицинскую маску, перчатки и шариковую ручку.

Помещения избирательных участков, включая кабинки для голосования, будут обрабатываться специальным дезинфицирующим раствором. С целью исключения контакта, участник голосования предъявляет свой паспорт в раскрытом виде с соблюдением социальной дистанции и не передаёт его в руки члена избирательной комиссии, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии. 
Конституция
 
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