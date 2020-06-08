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В Бурятии военные отразили атаку условных террористов

В Бурятии военные отразили атаку условных террористов
Общество, 
Также были исследованы пробы воды, воздуха и почвы

В Бурятии проведена совместная тренировка с подразделениями РХБ защиты, сообщает пресс-служба Восточного военного округа. Военные отразили нападение условных террористов, применивших отравляющие вещества.

При получении сигнала об атаке на объект военнослужащие отработали задачи по отражению нападения условного незаконного вооружённого формирования.

Военнослужащие подразделения антитеррора в средствах индивидуальной защиты блокировали условных террористов. С помощью модернизированного комплекта приспособлений отбора проб (КПО-1М) были взяты пробы воды, воздуха и почвы для исследований.

Исследование образцов велось с помощью подвижной лаборатории (ЛСБА-1), способной выполнять эпидемиологический анализ проб в полевых условиях.

После того, как был определён состав условных отравляющих веществ, подразделение РХБ защиты приступило к обеззараживанию местности.

военнослужащие учения
 
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