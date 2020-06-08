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Забайкалье разыграет кубок по шахматам

Забайкалье разыграет кубок по шахматам
Общество,  Фото:pixabay.com
Соревнования состоятся 12 июня

В Забайкалье пройдёт онлайн-турнир «Кубок федерации шахмат Забайкальского края», посвящённый Дню России. Соревнования состоятся 12 июня на сайте chess.com.

- В онлайн-соревнованиях могут принять участие только шахматисты Забайкальского края. Турнирного взноса для участников нет, – отметил министр физической культуры и спорта региона Виталий Ломаев.

В соревнованиях участники будут разделены по следующим номинациям: мужчины; женщины; ветераны; представители районов края; юноши и девушки 2002-2006 годов рождения; мальчики и девочки 2007 года рождения и моложе; школьники, имеющие юношеский разряд, а также без разряда 2007 года рождения и моложе.

Победители и призёры будут определены в этих десяти номинациях и награждены кубками, грамотами и медалями.

- Среди всех участников, не занявших призовые места, с помощью генератора случайных чисел, будут разыграны пять призов номиналом 100 рублей, – отмечает председатель региональной федерации шахмат, организатор соревнований Денис Абашеев.

Регистрация участников турнира – 12 июня с 10:00 до 11:00. Начало первого тура – в 11:00.

Соревнования проводятся по швейцарской системе в девять туров по правилам ФИДЕ. Контроль времени – восемь минут до конца партии с добавлением трех секунд за каждый сделанный ход, начиная с первого, каждому участнику. Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкальского края.

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