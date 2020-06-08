В Иркутской области подвели итоги конкурса улигершинов

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Исполнители одической поэзии участвовали в мероприятии заочно



Итоги конкурса улигершинов были объявлены в Иркутской области. Мероприятие проходило в заочной форме. Участие в конкурсе приняли исполнители одической поэзии бурят в двух возрастных группах.



По результатам звание лауреата досталось следующим сказителям:



Группа «от 10 до 18 лет»

Лауреат I степени – Ухнаев Николай, Осинский район, с. Каха

Лауреат II степени – Еронов Евгений, Осинский район, с. Ново-Ленино

Лауреат III степени – Шанаров Даниил, Осинский район, с. Ново-Ленино



Группа «от 19 и старше»

Лауреат I степени –Зурбаев Михаил, Нукутский район, с. Новонукутский

Лауреат II степени – Загдаева Любовь, г. Иркутск

Лауреат III степени –Халбаев Борис, Баяндаевский район, с. Нагалык.



Призёры и победители будут награждены дипломами лауреатов и памятными призами. Об этом сообщает пресс-служба центра культуры коренных народов Прибайкалья.

