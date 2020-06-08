Исполнители одической поэзии участвовали в мероприятии заочно
Итоги конкурса улигершинов были объявлены в Иркутской области. Мероприятие проходило в заочной форме. Участие в конкурсе приняли исполнители одической поэзии бурят в двух возрастных группах.
По результатам звание лауреата досталось следующим сказителям:
Группа «от 10 до 18 лет»
Лауреат I степени – Ухнаев Николай, Осинский район, с. Каха
Лауреат II степени – Еронов Евгений, Осинский район, с. Ново-Ленино
Лауреат III степени – Шанаров Даниил, Осинский район, с. Ново-Ленино
Группа «от 19 и старше»
Лауреат I степени –Зурбаев Михаил, Нукутский район, с. Новонукутский
Лауреат II степени – Загдаева Любовь, г. Иркутск
Лауреат III степени –Халбаев Борис, Баяндаевский район, с. Нагалык.
Призёры и победители будут награждены дипломами лауреатов и памятными призами. Об этом сообщает пресс-служба центра культуры коренных народов Прибайкалья.
В Иркутской области подвели итоги конкурса улигершинов
Общество, Фото:
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