В медколледжах Бурятии увеличили количество бюджетных мест





- С учётом потребности в среднем медицинском персонале выделено дополнительно 135 бюджетных мест для подготовки среднего медперсонала. Контрольные цифры приёма в медицинские колледжи республики увеличились с 203 до 338 бюджетных мест, при этом в 80% (270 мест) прием будет осуществляться по договору о целевом обучении, - сообщили в правительстве.



В минздраве Бурятии уточнили, что дополнительные бюджетные места появились в Республиканском базовом медицинском колледже им. Э. Р. Раднаева в Улан-Удэ и в Байкальском базовом медицинском колледже в поселке Селенгинск. С выпускниками школ уже началась работа по заключению договоров о целевом обучении, передаёт ТАСС.







В Бурятии для абитуриентов двух медицинских колледжей выделили дополнительные бюджетные места. Количество бюджетных мест увеличено с 203 до 338, сообщаетсо ссылкой на республиканское правительство.