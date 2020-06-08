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В медколледжах Бурятии увеличили количество бюджетных мест

В медколледжах Бурятии увеличили количество бюджетных мест
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Дополнительные бюджетные места выделили в связи с потребностью в среднем медперсонале

В Бурятии для абитуриентов двух медицинских колледжей выделили дополнительные бюджетные места. Количество бюджетных мест увеличено с 203 до 338, сообщает ТАСС со ссылкой на республиканское правительство.

- С учётом потребности в среднем медицинском персонале выделено дополнительно 135 бюджетных мест для подготовки среднего медперсонала. Контрольные цифры приёма в медицинские колледжи республики увеличились с 203 до 338 бюджетных мест, при этом в 80% (270 мест) прием будет осуществляться по договору о целевом обучении, - сообщили в правительстве.

В минздраве Бурятии уточнили, что дополнительные бюджетные места появились в Республиканском базовом медицинском колледже им. Э. Р. Раднаева в Улан-Удэ и в Байкальском базовом медицинском колледже в поселке Селенгинск. С выпускниками школ уже началась работа по заключению договоров о целевом обучении, передаёт ТАСС.


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