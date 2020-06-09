В Улан-Удэ днём возможна гроза

В республике дождливая погода



По данным Бурятского гидрометцентра, 9 июня по республике неустойчивая погода, местами кратковременные дожди, днём местами грозы. Ветер северо-западный 5-10, местами до 14 м/с.



Температура воздуха ночью +4,+9, местами по юго-западу и северу 0,-3, заморозки, днём +18,+23, по Прибайкалью и северу местами +12,+17.



В Улан-Удэ ночью без осадков, днём небольшой дождь, возможна гроза. Ветер северо-западный 6-11 м/с. Температура ночью +5+7, днём +20+22 градуса.





