Жителей Забайкалья вывозят из Израиля и Киргизии

Троих забайкальцев переправили чартерным рейсом через Новосибирск



В Забайкальском крае продолжают возвращать жителей региона домой. Краевым правительством сейчас организован выезд жителей края из Израиля и Киргизии. Об этом заявил 8 июня в ходе оперативного совещания заместитель председателя правительства края Михаил Чуркин.



- Так, троих жителей Забайкальского края из Республики Кыргызстан переправили чартерным рейсом через Новосибирск. Сейчас они находятся под Новосибирском. Дополнительно наши граждане организованно выезжают из Израиля, – сказал Михаил Чуркин.



Как сообщает пресс-служба правительства Забайкалья, общее число случаев заражения коронавирусной инфекцией по данным на 8 июня выросло до 1634. Количество выздоровевших и выписанных из медучреждений по данным на 8 июня - 868 человек (за последние сутки – 31 человек). Зафиксировано 29 летальных случаев от коронавирусной инфекции.



В регионе работает бригада врачей из Москвы, развернут полевой госпиталь минобороны России. Также с 8 июня на территории Забайкалья начинал работу заместитель министра здравоохранения РФ Олег Гриднев, который окажет помощь специалистам региона в борьбе с вирусом и приведением эпидемиологической ситуации в норму.



По информации пресс-службы администрации Агинского Бурятского округа, в Забайкалье пока продолжается действие режим ограничений – до 14 июня включительно. В случае ухудшения эпидемиологической ситуации режим будет продлён на более длительный срок, а в случае улучшения – регион будет снимать ограничительные мероприятия поэтапно.