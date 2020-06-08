В Иркутской области операторам комплекса фотовидеофиксации угрожали расправой

Общество, Фото: пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области

Некоторые водители агрессивно восприняли работу передвижного комплекса



Для обеспечения безопасности дорожного движения в Иркутской области начал работу мобильный комплекс фотовидеофиксации нарушений. Место для размещения комплекса выбирается после анализа аварийности, поэтому камеру устанавливают в местах, где концентрация ДТП особенно высока.



Все данные с комплекса поступают в ГКУ Иркутской области «Безопасный регион» и в региональную ГИБДД. Кроме того, инспекция корректирует и утверждает места установки камер. На данный момент работает один мобильный комплекс. С его помощью можно выявлять нарушения скоростного режима, правил проезда перекрёстков и пешеходных переходов, правил остановки и стоянки.



Часть водителей агрессивно восприняла начало работы передвижного комплекса, в адрес операторов поступали оскорбления и угрозы физической расправы. Четыре таких случая сейчас находится на контроле правоохранительных органов. Однако, специалисты настаивают: установка таких комплексов на дорогах и постоянная их работа делает дорожное движение значительно безопаснее.



Всего же на дорогах области фиксацию нарушений сейчас осуществляют 136 стационарных комплексов. Интерактивная карта с местами расположения камер доступна на официальном сайте ГИБДД региона. Ежедневно с помощью комплексов фиксации выявляется более двух тысяч нарушений правил дорожного движения, что, в свою очередь, существенно снижает количество ДТП, в том числе с участием пешеходов. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.

