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Бесхозные сети «Алтан Газар» в Улан-Удэ стали муниципальными

Бесхозные сети «Алтан Газар» в Улан-Удэ стали муниципальными
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Сети многострадального коттеджного посёлка передали МУП «Водоканал»

По распоряжению мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова бесхозные сети водоснабжения на Верхней Березовке будут переданы в муниципальную собственность. Речь идёт о посёлке «Алтан Газар».

МУП «Водоканал» на содержание и обслуживание передано следующее бесхозяйное имущество:

– участок сети водоснабжения от К-588,58.т583.28.д-582, 98 до границ земельных участков, расположенных по адресам: г. Улан-Удэ, п. Верхняя Березовка, мкр. Алтан-Газар, д. 90, 89, 88, 87, 86, 85, 91, 93/1, 93, 94, 95;

– участок сети водоснабжения к жилым домам, расположенных по адресу: г. Улан-Удэ, п. Верхняя Березовка, мкр. Алтан-Газар, д.1, 2, 3, 4;

– участок сети водоснабжения от К №5827 до К-588,58.т583.28д-582,98. до жилых домов, расположенных по адресам: г. Улан-Удэ, п. Верхняя Березовка, мкр. Алтан-Газар, д.118, 119, 10, 121;

– участок сети канализации от жилых домов, расположенных по адресам: г. Улан-Удэ, п. Верхняя Березовка, мкр. Алтан-Газар, д. 1, 2, 3, 4, 86, 89, 91, 94, 118, 119, 120, 121 до канализационного колодца № 11546.

МУП «Водоканал» должен будет обеспечивать надлежащее содержание и обслуживание имущества.

Как сообщал «Байкал-Daily», посёлок «Алтан Газар» на Верхней Берёзовке можно назвать многострадальным. Застройщиком коттеджного посёлка «Алтан Газар» был «Гевс-плюс». Его будущим жителям обещали благоустроенные элитные дома в одном из самых экологически чистых районов города. Но было остановлено, счета компании арестованы. А в 2012 году «Гевс-плюс» объявил о своём банкротстве.

Заложниками непростой ситуации оказались дольщики жилья, которым пришлось добиваться через суд прав на квартиры и коттеджи, за которые они некогда заплатили внушительные суммы. В итоге застройщик элитного посёлка «Алтан Газар» был объявлен банкротом.

В январе 2019 года стало известно - дело о банкротстве «Гевс-Плюс» закрыли. Тогда в Арбитражном суде Бурятии отмечали, что продолжение дела о банкротстве не представляется возможным из-за отсутствия денег для погашения расходов по делу. 

И проблемной долгое время оставалась ситуация с коммунальными сетями. В посёлок не были проведены ни вода, ни отопление. Застройщик, который должен был заняться инфраструктурой, так и не завершил подключение сетей. Между тем люди, получившие через суд квартиры и дома – фактически незавершённое строительство – в собственность начали массово заселяться в посёлок.

Одно время мэрия Улан-Удэ судилась за сети водоснабжения «Алтан Газара»

водоснабжение
 
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