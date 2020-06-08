В Забайкалье началась замена устаревших лифтов

24 подъёмника заменят в Чите до конце года



Работы по замене старых лифтов ведутся в пяти многоэтажках Читы. До конца года будут обновлены подъёмные механизмы ещё в 19 зданиях и девятиэтажке в городе Петровск-Забайкальский. Большая часть домов, где требуется замена лифтового оборудования – восьмидесятых годов постройки при допустимом сроке эксплуатации – 25 лет.



В многоэтажке на улице Новопутейской больше 30 лет работает лифт. В ходе ремонта подрядчик заменит всё лифтовое оборудование: направляющие, кабины, лебёдки, тяговые редукторы. Современные лифты будут отличаться от своих предшественников внутренним оснащением, современными материалами и дизайном.



- Кабина новых лифтов имеет особое напольное покрытие. Оно прочное, износостойкое и противоскользящее. Ведь, пол в лифте должен выдерживать ежедневные, многократные поездки, – рассказал заместитель гендиректора Забайкальского фонда капремонта многоквартирных домов Дмитрий Князев.



Новые лифты будут оснащены звуковым оповещением, антивандальными светящимися кнопками вызова лифта и экономичным светодиодным освещением. В числе других выигрышных технических характеристик новых подъёмников – плавный ход кабины для движения дверей, фотобарьер для предотвращения зажатия пассажиров и опция, контролирующая перегруз лифта. По мнению подрядчиков, в новых лифтах пассажирам будет удобно, комфортно, а главное – безопасно.



Как сообщает пресс-служба Забайкальского фонда капитального ремонта многоквартирных домов, в конце мая в регион поступило первое лифтовое оборудование по программе капремонта. 24 новых подъёмника обошлись в 52 миллиона рублей. Всего в ремонтной кампании 2020 года в Забайкальском крае участвуют 32 многоквартирных дома, где необходимо заменить 92 лифта общей стоимостью 185 миллионов рублей.

