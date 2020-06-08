Бурятский вуз возобновит выращивание зерновых культур

Сейчас восстанавливается вузовская пашня на поле между Улан-Удэ и селом Поселье



В Бурятии сельхозакадемия после шестилетнего простоя возобновила выращивание зерновых культур. На вузовских полях, которые ранее обросли бурьяном и сорняками, восстанавливается пашня. Одно из полей, принадлежащее БГСХА, находится между микрорайоном Степной Советского района Улан-Удэ и селом Поселье Иволгинского района. В этом году на поле площадью около 24 га проходит парование. Сейчас поле вспахивают, а затем его специально оставят на текущее лето незасеянным. Зерновые культуры планируется посеять в следующем году.



Недавно отремонтированный трактор Т-150 уже приступил к работе. Он также простоял в гараже учебного полигона в нерабочем состоянии 6 лет. Сегодня гусеничный трактор Т-150 снова в работе.



- Был произведён ремонт топливной системы, ремонт ходовой части. Если конкретно, то были отремонтированы 2 бортовых редуктора. А также была отремонтирована гидросистема. Произведена замена фильтров всех, масел. И как видите, результат нашей работы – трактор находится в рабочем состоянии. производит основную обработку почвы. Если взять данное поле, то оно не обрабатывалось уже лет шесть. Потому что у нас не было трактора для основной обработки почвы. Т-150 позволяет быстро обработать в агротехнические сроки. И по этим параметрам намного превосходит трактор МТЗ, – рассказал Доржо Тыскинеев, старший преподаватель кафедры механизации сельскохозяйственных процессов.



Как отмечают на инженерном факультете, в этом году очень быстро были закуплены необходимые запчасти для тракторов, поэтому полевые работы укладываются в ранее установленные сроки. Об этом сообщает пресс-служба БГСХА.

