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В Бурятии проведут «Наадан» по киберспорту

В Бурятии проведут «Наадан» по киберспорту
Общество,  Фото:pixabay.com
Регистрация закончится 10 июня

В Бурятии завершается регистрация на турнир «NAADN BURYATIA CYBERSPORT». Соревнования будут проходить по трём киберспортивным дисциплинам: Counter-Strike: Global Offensive (18+), World of Tanks (12+), Dota 2 (18+).

Регистрация на онлайн-отборочные будет закрыта 10 июня. Отборочный тур состоится с 11 июня по 19 июня. Затем с 20 июня по 21 июня будет проведён групповой этап.

Плей-офф по World of Tanks планируется на 23 июня. CS: GO – 24 июня и Dota 2 – 25 июня. Гранд-финал по World of Tanks ожидается 26 июня. В этот же день, 26 июня, пройдёт финал CS: GO. 27 июня определится чемпион по Dota 2.

Начальный призовой фонд турнира составит 60 000 рублей. Об этом сообщает пресс-служба молодёжного центра РБ.
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