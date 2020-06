В Бурятии проведут «Наадан» по киберспорту

Регистрация закончится 10 июня



В Бурятии завершается регистрация на турнир «NAADN BURYATIA CYBERSPORT». Соревнования будут проходить по трём киберспортивным дисциплинам: Counter-Strike: Global Offensive (18+), World of Tanks (12+), Dota 2 (18+).



Регистрация на онлайн-отборочные будет закрыта 10 июня. Отборочный тур состоится с 11 июня по 19 июня. Затем с 20 июня по 21 июня будет проведён групповой этап.



Плей-офф по World of Tanks планируется на 23 июня. CS: GO – 24 июня и Dota 2 – 25 июня. Гранд-финал по World of Tanks ожидается 26 июня. В этот же день, 26 июня, пройдёт финал CS: GO. 27 июня определится чемпион по Dota 2.



Начальный призовой фонд турнира составит 60 000 рублей. Об этом сообщает пресс-служба молодёжного центра РБ.