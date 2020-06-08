На главной площади Улан-Удэ установили безопасные столбики

Амортизирующие столбики безопасны для автомобилей и пешеходов



Комбинат по благоустройству комитета городского хозяйства в мае установил новые столбики ограждения на главной площади Улан-Удэ. Старые бетонные полусферы потеряли эстетичный вид, были очень тяжёлыми для транспортировки. Новые столбики являются безопасными для людей и автомобилей, так как закреплены на пружине, а также быстро снимаются и устанавливаются в дни проведения маршей и парадов, сообщили в комитете городского хозяйства.



Новые столбики на площади Советов состоят из двух частей – стационарной и съёмной. Стационарный элемент бетонируется в землю без выступов на поверхности, к нему крепится столбик при помощи специального ключа и штифтов. Съёмная часть закреплена на мощной и прочной пружине для предотвращения случайного наезда велосипедистов или автомобилей, а также если пешеход не заметит ограждение.



Для производства столбиков местный подрядчик применил нержавеющую сталь и светоотражающее покрытие. Легко моются без применения специальных средств и не требуют дополнительного окрашивания.





