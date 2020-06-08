Учения пройдут в рамках боевой подготовки летнего периода обучения
Первые эшелоны мотострелкового соединения общевойскового объединения из Бурятии убыли на полигон Цугол в Забайкальском крае. Там состоятся первые двусторонние бригадные учения в рамках мероприятий боевой подготовки летнего периода обучения.
- Военным предстоит совершить марши до станции разгрузки техники комбинированным способом, после чего своим ходом боевая техника в составе колонны отправится на полигон. Общая протяженность маршрута составит более одной тысячи километров, - сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
Инженерные подразделения прибудут в числе первых, выполнят инженерное оборудование позиций и приступят к маскировке техники.
По замыслу предстоящих крупных учений, два мотострелковых соединения будут противостоять друг другу, отрабатывая различные тактические элементы современного боя.
Артиллерийские подразделения проведут боевые стрельбы с открытых и закрытых огневых позиций различными типами боеприпасов. Для разведки и обнаружения целей будут использованы беспилотные летательные аппараты «Орлан-10», а для корректировки артиллерийского огня комплекс разведки управления и связи «Стрелец».
Помимо этого, танковые, мотострелковые и артиллерийские подразделения отработают ряд задач во взаимодействии с подразделениями связи, инженерными подразделениями, РХБ защиты и ПВО.
Всего в учении от общевойскового объединения округа, дислоцированного в Бурятии, примут участие свыше двух тысяч военнослужащих и более 80 единиц вооружения, боевой и специальной техники.
Более двух тысяч военных из Бурятии отправились в Цугол
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Синоптики опубликовали прогноз погоды на три дня
Накануне зарегистрировано 2 летальных случая
В Улан-Удэ вновь продлили запрет на посещение лесов
Большой молебен в честь Зелёной Тары устроят онлайн
Служебным собакам нужна поддержка земляков
Регистрация прошла 1 июня
Костолом также голыми руками загибает гвозди
Со 2 по 5 июня в подмосковном городе Кубинка состоялся чемпионат Воздушно-десантных войск по стрельбе из штатного или табельного оружия
Суд обязал устранить нарушения природоохранного законодательства на очистных сооружениях Листвянки
12 июня отмечается День России
Билборд расположен на проспекте Мира
При этом в России появится ещё один военный округ
Верующих просят брать с собой перчатки и верёвки
Сводный оркестр Улан-Удэнского гарнизона готовится к параду Победы
Синоптики прогнозируют переменную облачность