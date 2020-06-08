Более двух тысяч военных из Бурятии отправились в Цугол

Учения пройдут в рамках боевой подготовки летнего периода обучения



Первые эшелоны мотострелкового соединения общевойскового объединения из Бурятии убыли на полигон Цугол в Забайкальском крае. Там состоятся первые двусторонние бригадные учения в рамках мероприятий боевой подготовки летнего периода обучения.



- Военным предстоит совершить марши до станции разгрузки техники комбинированным способом, после чего своим ходом боевая техника в составе колонны отправится на полигон. Общая протяженность маршрута составит более одной тысячи километров, - сообщает пресс-служба Восточного военного округа.



Инженерные подразделения прибудут в числе первых, выполнят инженерное оборудование позиций и приступят к маскировке техники.



По замыслу предстоящих крупных учений, два мотострелковых соединения будут противостоять друг другу, отрабатывая различные тактические элементы современного боя.



Артиллерийские подразделения проведут боевые стрельбы с открытых и закрытых огневых позиций различными типами боеприпасов. Для разведки и обнаружения целей будут использованы беспилотные летательные аппараты «Орлан-10», а для корректировки артиллерийского огня комплекс разведки управления и связи «Стрелец».



Помимо этого, танковые, мотострелковые и артиллерийские подразделения отработают ряд задач во взаимодействии с подразделениями связи, инженерными подразделениями, РХБ защиты и ПВО.



Всего в учении от общевойскового объединения округа, дислоцированного в Бурятии, примут участие свыше двух тысяч военнослужащих и более 80 единиц вооружения, боевой и специальной техники.

