В Свято-Одигитриевском соборе Улан-Удэ провели Божественную литургию
7 июня в Бурятии прошло празднование дня Святой Троицы (Пятидесятницы). Глава Бурятской митрополии митрополит Савватий совершил Божественную литургию в Свято-Одигитриевском соборе Улан-Удэ.
По отпусте литургии, по сложившейся давней богослужебной практике Русской Церкви, был совершён 9-й час и великая вечерня с чтением коленопреклонных молитв. В праздничный день Его Высокопреосвященству сослужили: настоятель храма протоиерей Михаил Елагин, иерей Алексий Шевцов, иерей Антоний Хинганский, протодиакон Максим Пахолков, диакон Евгений Поляков, диакон Сергей Панфилов.
По окончании богослужения правящий архиерей произнёс проповедь. Об этом сообщает пресс-служба Улан-Удэнской и Бурятской епархии.
В Бурятии отпраздновали день Святой Троицы
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