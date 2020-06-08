В Улан-Удэ состоялась поэтическая акция, посвящённая Пушкину

Мероприятие проводилось в социальных сетях



В Улан-Удэ отметили Пушкинский день. В России эта памятная дата отмечается ежегодно 6 июня – в день рождения великого русского поэта. Поскольку Александр Сергеевич Пушкин является основоположником современного русского литературного языка, одновременно проводится и другой праздник – День русского языка.



Специально к этому дню состоялась поэтическая акция, в которой приняли участие студенты 1-4 курсов колледжа искусств имени П.И. Чайковского. Мероприятие проводилось дистанционно – ребята прислали свои видеоролики в социальные сети колледжа с декламацией выдающихся стихотворений поэта, отрывков из романа «Евгений Онегин». Оценивала чтецов ведущий преподаватель специальности «Театральное творчество», председатель предметно-цикловой комиссии театрально-цирковых дисциплин Эржена Мартынова.



Первое место занял студент 4 курса дирижёрско-хорового отделения Роман Ефремов, прочитавший «Я помню чудное мгновение». Второе место у Ришели Швецовой, студентки 2 курса специальности «Вокальное искусство». Она блистательно исполнила стихотворение «Пророк». Третье место досталось студентке 1 курса специальности «Хоровое дирижирование» Елене Буиновой, которая тонко и пронзительно прочла письмо Татьяны Лариной к Онегину.



Кроме поэтического конкурса, в этот праздничный день колледж провёл ряд проектов. Студенческий театр «Art in the heart» для зрителей социальных сетей подготовил проект «Руслан&Людмила». Также актёры театра – студенты-первокурсники провели прямой эфир в аккаунте колледжа искусств в Инстаграм, где прочли стихи Пушкина. Об этом сообщает пресс-служба колледжа искусств имени П.И. Чайковского.

