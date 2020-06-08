В Бурятии ожидается дождливая погода

Синоптики опубликовали прогноз погоды на три дня



По данным Бурятского Гидрометцентра, во вторник, 9 июня, по республике неустойчивая погода, местами кратковременные дожди, днём местами грозы. Ветер северо-западный 5-10, местами до 14 м/с. Температура воздуха ночью +4,+9, местами по юго-западу и северу 0,-3, заморозки, днём +18,+23, по Прибайкалью и северу местами +12,+17.



10 июня также местами кратковременные дожди, днём временами грозы. Ветер северо-западный 5-10, днём местами до 15-18 м/с. Температура воздуха ночью +6,+11, местами до +1 тепла, по северо-востоку до -3 мороза, днём +16,+21, местами до +26, по юго-западу при осадках +10,+15.



11 июня местами кратковременные дожди, днём местами грозы. Ветер северо-западный 5-10, днём местами до 15-18 м/с. Температура воздуха ночью +7,+12, местами до +1, днём +16,+21, местами +10,+15.



Завтра, 9 июня, в Улан-Удэ ночью без осадков, днём небольшой дождь, возможна гроза. Ветер северо-западный 6-11 м/с. Температура ночью +5,+7, днём +20,+22.



