Заходить в лес улан-удэнцам нельзя до 29 июня

В Улан-Удэ вновь продлили запрет на посещение лесов



Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков подписал распоряжение об ограничении въезда, пребывания граждан и проведения работ в городских лесах. Новым распоряжением ограничения по въезду и пребыванию граждан в городских лесах действуют с 9-го по 29 июня. Предыдущие распоряжения по требованию лесного законодательства вводились на срок не более 21 календарного дня и действовали с 7-го по 27 апреля, с 28 апреля по 18 мая и с 19 мая по 8 июня соответственно, сообщили в пресс-службе мэрии Улан-Удэ.



По-прежнему запрещается разведение костров в лесах и сжигание порубочных остатков и сухой травы. После снятия санэпидрежима отдохнуть можно будет в специально оборудованных местах отдыха: это острова Комсомольский и Богородский, Верхняя Берёзовка – в районе футбольного поля, а также на базах отдыха, стадионах, детских оздоровительных лагерях и здравницах. ⠀

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- Согласно внесенным изменениям в указ главы Бурятии, возможны занятия физкультурой и спортом на открытом воздухе при условии совместных занятий не более двух человек и расстояния между ними не менее пяти метров. Поэтому нахождение для занятий спортом на островах Комсомольский и Богородский, а также в районе футбольного поля на Верхней Берёзовке не запрещается при соблюдении указанных требований, - сообщили в управлении по ЧС администрации Улан-Удэ.⠀



В городе поручено усилить патрулирование, устройство и уход минерализованных полос и противопожарных разрывов. МЧС рекомендовано совместно с городской администрацией провести авиаразведку беспилотными летательными аппаратами.



