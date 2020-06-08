В Бурятии помолятся о прекращении на Земле эпидемий и войн

Большой молебен в честь Зелёной Тары устроят онлайн
21 июня в Кижингинском районе Бурятии состоится большой молебен, посвящённый богине Зелёная Тара, у ступы Джарун Хашор. Как сообщал «Байкал-Daily», это самая большая буддийская ступа, ей уже больше ста лет. Реконструкция ступы завершилась год назад. Фоторепортаж можно посмотреть по ссылке.
Из-за пандемии коронавируса хурал в этом году пройдёт в режиме онлайн. Youtube-канал «Баялиг 03» будет вести прямую трансляцию с молебна.
В этот день ламы Кижингинского дацана проведут четыре больших молебна в самые благоприятные периоды времени:
- первая сессия – с 04.00 до 06.00;
- вторая сессия – с 10.00 до 12.00;
- третья сессия – с 16.00 до 18.00;
- четвёртая сессия – с 20.00 до 22.00.
В том числе ламы будут молиться о прекращении во всём мире эпидемий, голода и войн.
- В этот особый день каждый из нас получит возможность из любой точки мира присоединиться к этому сакральному действу – вместе с ламами, на разных языках народов мира, мы будем начитывать торжественные гимны «Дара Эхын Магтаал» («Восхваление Зеленой Тары»). Мы вместе, находясь в самых разных уголках планеты, будем молиться о прекращении на Земле эпидемий, голода, войн и прочих угроз для жизни человечества. И пусть эта сила общего духовного благодеяния станет вкладом буддистов в укрепление стабильности и мира в общем нашем доме, станет одной из причин прекращения страданий, - сообщили в Буддийской традиционной Сангхе России.
Верующие смогут обратиться к Зелёной Таре во дворе своего дома или, к примеру, на балконе.
- Или стоя у домашнего алтаря, или же мысленно пребывая в медитации, мы обратим свои взоры в сторону ступы Джарун Хашор, к Богине Таре. И с глубокой верой мы будем вместе молиться за благо всех, кто сегодня в беде и за процветание родного края. Делали ли мы когда-нибудь так вместе? В тяжёлые времена болезней, опасностей, беспокойств и страхов очень важно создавать причины для подавления этих проявлений негативной кармы, смело признавая свои ошибки, - заключают в Сангхе.
В Бурятии помолятся о прекращении на Земле эпидемий и войн
Общество, Фото:
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