Овчарки Зико и Цанта представляют Бурятию на конкурсе





Служебные собаки Росгвардии Бурятии по кличке Зико и Цанта участвуют в фотоконкурсе «Четвероногий страж». Служебные собаки находят оружие и наркотики, достают пострадавших из-под завалов и задерживают нарушителей. При этом для своих кинологов остаются добрыми и игривыми питомцами.К 21 июня – Дню специальных кинологических подразделений – «АиФ-Дальинформ» совместно с Восточным округом войск национальной гвардии России проводит фотоконкурс. В нём принимают участие служебные собаки подразделений Росгвардии со всего Дальнего Востока.Управление Росгвардии Бурятии представляют две служебные собаки ОМОН «Кречет» немецкие овчарки Зико и Цанта Аус Глатсберг. Проголосовать за овчарок Зико и Цанту можно по ссылке:Победители будут определены путём открытого голосования. Подведение итогов – 19 июня.Пока в голосовании лидирует немецкая овчарка по кличке Тайгер ОМОН управления Росгвардии по Амурской области.С начала года в Бурятии произведено более 130 применений служебных минно-розыскных собак, из них более 40 раз выезжали на места обнаружения опасных предметов. Кинологи с собаками провели более 90 профилактических осмотров мест массового пребывания граждан.