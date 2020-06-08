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Овчарки Зико и Цанта представляют Бурятию на конкурсе

Овчарки Зико и Цанта представляют Бурятию на конкурсе
Общество,  Фото:Росгвардия по РБ
Служебным собакам нужна поддержка земляков

Служебные собаки Росгвардии Бурятии по кличке Зико и Цанта участвуют в фотоконкурсе «Четвероногий страж». Служебные собаки находят оружие и наркотики, достают пострадавших из-под завалов и задерживают нарушителей. При этом для своих кинологов остаются добрыми и игривыми питомцами.



К 21 июня – Дню специальных кинологических подразделений – «АиФ-Дальинформ» совместно с Восточным округом войск национальной гвардии России проводит фотоконкурс. В нём принимают участие служебные собаки подразделений Росгвардии со всего Дальнего Востока.

Управление Росгвардии Бурятии представляют две служебные собаки ОМОН «Кречет» немецкие овчарки Зико и Цанта Аус Глатсберг. Проголосовать за овчарок Зико и Цанту можно по ссылке: https://hab.aif.ru/konkursy/aif-dalinform_nachinaet_fotokonkurs_chetveronogiy_strazh

Победители будут определены путём открытого голосования. Подведение итогов – 19 июня.

Пока в голосовании лидирует немецкая овчарка по кличке Тайгер ОМОН управления Росгвардии по Амурской области.

С начала года в Бурятии произведено более 130 применений служебных минно-розыскных собак, из них более 40 раз выезжали на места обнаружения опасных предметов. Кинологи с собаками провели более 90 профилактических осмотров мест массового пребывания граждан.

Росгвардия собаки
 
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