В Кабанском районе Бурятии зарегистрировали 200-го новорождённого

Регистрация прошла 1 июня



1 июня 2020 года, в День защиты детей, Кабанский районный отдел управления ЗАГС Бурятии зарегистрировал рождение 200-го ребёнка в районе - малышки Дианы.



Старший инспектор отдела Туяна Антропова поздравила молодую маму с рождением первого ребёнка. Жительнице вручили свидетельство о рождении дочери с тёплыми пожеланиями здоровья, добра, тепла и любви близких, сообщили в управлении ЗАГС Бурятии.





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