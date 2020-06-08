Регистрация прошла 1 июня
1 июня 2020 года, в День защиты детей, Кабанский районный отдел управления ЗАГС Бурятии зарегистрировал рождение 200-го ребёнка в районе - малышки Дианы.
Старший инспектор отдела Туяна Антропова поздравила молодую маму с рождением первого ребёнка. Жительнице вручили свидетельство о рождении дочери с тёплыми пожеланиями здоровья, добра, тепла и любви близких, сообщили в управлении ЗАГС Бурятии.
В Кабанском районе Бурятии зарегистрировали 200-го новорождённого
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