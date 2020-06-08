Суд обязал устранить нарушения на очистных в Листвянке

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Суд обязал устранить нарушения природоохранного законодательства на очистных сооружениях Листвянки



Иск подал Западно-Байкальский межрайонный природоохранный прокурор к ООО «Сибирская строительная компания» и администрации Листвянского муниципального образования.



- Требования природоохранного прокурора основывались на результатах проверки, проведённой совместно со специалистами управления Роспотребнадзора, Байкальского межрегионального управления Росприроднадзора, в отношении ООО «Сибстройком» при эксплуатации канализационных очистных сооружений, расположенных на 61 км автодороги «Иркутск-Листвянка» (Байкальский тракт) в долине ручья Распопиха. В ходе проверки установлено негативное воздействие сточных вод, поступающих от объекта, эксплуатируемого ООО «Сибстройком», вызванное некачественной очисткой сточных вод, влекущей загрязнение Иркутского водохранилища. Не приняты меры, обеспечивающие соответствующую требованиям закона санитарную очистку, обезвреживание, очистку до установленных нормативов сточных вод, сбрасываемых в Иркутское водохранилище с очистных сооружений Листвянки. При этом, причиной допускаемых нарушений является отсутствие блока фильтров в одном из циклов очистки сточных вод, - сообщает пресс-служба Октябрьского районного суда Иркутска.



В ходе судебного разбирательства ООО «Сибстройком» вред, причиненный водному объекту, возместил в добровольном порядке, в связи с чем производство по делу в данной части судом прекращено. Суд постановил исправить работу очистных сооружений в течение 18 месяцев после вступления решения в законную силу.

