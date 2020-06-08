Суд обязал устранить нарушения природоохранного законодательства на очистных сооружениях Листвянки
Иск подал Западно-Байкальский межрайонный природоохранный прокурор к ООО «Сибирская строительная компания» и администрации Листвянского муниципального образования.
- Требования природоохранного прокурора основывались на результатах проверки, проведённой совместно со специалистами управления Роспотребнадзора, Байкальского межрегионального управления Росприроднадзора, в отношении ООО «Сибстройком» при эксплуатации канализационных очистных сооружений, расположенных на 61 км автодороги «Иркутск-Листвянка» (Байкальский тракт) в долине ручья Распопиха. В ходе проверки установлено негативное воздействие сточных вод, поступающих от объекта, эксплуатируемого ООО «Сибстройком», вызванное некачественной очисткой сточных вод, влекущей загрязнение Иркутского водохранилища. Не приняты меры, обеспечивающие соответствующую требованиям закона санитарную очистку, обезвреживание, очистку до установленных нормативов сточных вод, сбрасываемых в Иркутское водохранилище с очистных сооружений Листвянки. При этом, причиной допускаемых нарушений является отсутствие блока фильтров в одном из циклов очистки сточных вод, - сообщает пресс-служба Октябрьского районного суда Иркутска.
В ходе судебного разбирательства ООО «Сибстройком» вред, причиненный водному объекту, возместил в добровольном порядке, в связи с чем производство по делу в данной части судом прекращено. Суд постановил исправить работу очистных сооружений в течение 18 месяцев после вступления решения в законную силу.
Суд обязал устранить нарушения на очистных в Листвянке
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
12 июня отмечается День России
Билборд расположен на проспекте Мира
При этом в России появится ещё один военный округ
Верующих просят брать с собой перчатки и верёвки
Сводный оркестр Улан-Удэнского гарнизона готовится к параду Победы
Синоптики прогнозируют переменную облачность
Уличные цветы обошлись бюджету в семь миллионов
Актёрам обещают участие в «суперпроекте, который увидит весь мир»
В войсках Восточного военного округа в ближайшее время ожидается прибытие молодых офицеров - выпускников военных вузов этого года
Поздравление на видео записал космонавт Анатолий Иванишин
О своей беседе со следователем рассказал автор видео Баир Цыренов
Мнения по поводу парней, залезших на скульптуры оленей над Селенгой, разделились
Военные выполняют различные задачи в условиях радиопомех
В республике сохранится дождливая погода
Общество, 06.06.2020
За подобное нарушение грозит штраф