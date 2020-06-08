12 июня отмечается День России
Жители Бурятии будут отдыхать три дня – 12 июня, в пятницу, отмечается День России. Кроме того, 11 июня – рабочий день сокращается на один час.
Следующий дополнительный выходной день будет 24 июня – в стране состоится Парад Победы, перенесённый с 9 мая из-за коронавируса. Согласно указу Путина, этот день нерабочий. При этом 23 июня не сокращается.
Как сообщал «Байкал-Daily», на прошлой неделе прошли первые тренировки парадных расчётов и военной техники – участников парада.
Жителей Бурятии ждут трёхдневные выходные в конце недели
Общество, Фото:
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