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Жителей Бурятии ждут трёхдневные выходные в конце недели

Жителей Бурятии ждут трёхдневные выходные в конце недели
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
12 июня отмечается День России

Жители Бурятии будут отдыхать три дня – 12 июня, в пятницу, отмечается День России. Кроме того, 11 июня – рабочий день сокращается на один час.

Следующий дополнительный выходной день будет 24 июня – в стране состоится Парад Победы, перенесённый с 9 мая из-за коронавируса. Согласно указу Путина, этот день нерабочий. При этом 23 июня не сокращается.

Как сообщал «Байкал-Daily», на прошлой неделе прошли первые тренировки парадных расчётов и военной техники – участников парада. 

день России
 
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