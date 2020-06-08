 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

08 Июня

07 Июня

Популярное

«Знай наших»: Рекламный щит с врачом из Бурятии появился в Москве

«Знай наших»: Рекламный щит с врачом из Бурятии появился в Москве
Общество,  Фото:pixabay.com
Билборд расположен на проспекте Мира

Билборд с врачом из Бурятии Светланой Гончиковой появился на проспекте Мира в Москве. Фотография, подтверждающая это, появилась в паблике ves_ulan_ude. Также многочисленные пользователи, проживающие в столице страны, в комментариях к посту сообщили, что действительно видели этот необычный рекламный щит. 



Жители Бурятии в соцсети порадовались за специалиста из Улан-Удэ: «Да, гордимся своими врачами, нашими землячками! Даже в Москве, они лучшие», «Гордость за наших земляков», «Как здорово! Наш преподаватель», «Так держать», «Так приятно, молодцы - наши доктора», «Знай наших! Гордость распирает за успехи земляков».

Пользователи отметили, что видели подобный билборд и в столице Бурятии в разных местах.

Светлана Гончикова заведующая микробиологической лабораторией республиканского клинического противотуберкулёзного диспансера. В аккаунте диспансера в Instagram сообщается, что лаборатория одна из первых в республике начала проводить диагностику новой коронавирусной инфекции.

- Одна из первых в республике начала проводить диагностику новой коронавирусной инфекции микробиологическая лаборатория ГБУЗ РКПТД во главе с заведующей Гончиковой Светланой Чириповной. Уже более двух месяцев сотрудники лаборатории работают в напряжённом режиме, проведено более 15 тыс. исследований. Мы выражаем огромную благодарность им за их самоотверженный труд и гордимся за то, что не остались в стороне и вносите вклад в борьбу с пандемией, - говорится в сообщении. 

врачи реклама
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Путин оставил Бурятию в Восточном военном округе
Путин оставил Бурятию в Восточном военном округе
Общество, 08.06.2020
При этом в России появится ещё один военный округ
В Бурятии паломникам разрешили собирать монетки у лика Богини Янжимы
В Бурятии паломникам разрешили собирать монетки у лика Богини Янжимы
Общество, 08.06.2020
Верующих просят брать с собой перчатки и верёвки
Парад Победы в Улан-Удэ откроет «Священная война»
Парад Победы в Улан-Удэ откроет «Священная война»
Общество, 08.06.2020
Сводный оркестр Улан-Удэнского гарнизона готовится к параду Победы
В Бурятии ожидаются грозы
В Бурятии ожидаются грозы
Общество, 08.06.2020
Синоптики прогнозируют переменную облачность
В Улан-Удэ вовсю идут посадки. Фоторепортаж
В Улан-Удэ вовсю идут посадки. Фоторепортаж
Общество, 07.06.2020
Уличные цветы обошлись бюджету в семь миллионов
В Бурятии киностудия ищет парней с накачанным торсом
В Бурятии киностудия ищет парней с накачанным торсом
Общество, 07.06.2020
Актёрам обещают участие в «суперпроекте, который увидит весь мир»
В Бурятию прибудут молодые лейтенанты
В Бурятию прибудут молодые лейтенанты
Общество, 07.06.2020
В войсках Восточного военного округа в ближайшее время ожидается прибытие молодых офицеров - выпускников военных вузов этого года
Иркутян поздравили с Днём города с борта МКС
Общество, 07.06.2020
Поздравление на видео записал космонавт Анатолий Иванишин
В Бурятии Следственный комитет проверяет видео из военного медцентра
В Бурятии Следственный комитет проверяет видео из военного медцентра
Общество, 07.06.2020
О своей беседе со следователем рассказал автор видео Баир Цыренов
В Бурятии запечатлели «оленей» на «Оленях»
В Бурятии запечатлели «оленей» на «Оленях»
Общество, 07.06.2020
Мнения по поводу парней, залезших на скульптуры оленей над Селенгой, разделились
В Бурятии связисты готовятся к всеармейскому конкурсу
В Бурятии связисты готовятся к всеармейскому конкурсу
Общество, 07.06.2020
Военные выполняют различные задачи в условиях радиопомех
В Бурятии местами возможен град
В Бурятии местами возможен град
Общество, 07.06.2020
В республике сохранится дождливая погода

Профилактика

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^