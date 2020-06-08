«Знай наших»: Рекламный щит с врачом из Бурятии появился в Москве

Жители Бурятии в соцсети порадовались за специалиста из Улан-Удэ: «Да, гордимся своими врачами, нашими землячками! Даже в Москве, они лучшие», «Гордость за наших земляков», «Как здорово! Наш преподаватель», «Так держать», «Так приятно, молодцы - наши доктора», «Знай наших! Гордость распирает за успехи земляков».Пользователи отметили, что видели подобный билборд и в столице Бурятии в разных местах.Светлана Гончикова заведующая микробиологической лабораторией республиканского клинического противотуберкулёзного диспансера. В аккаунте диспансера в Instagram сообщается, что лаборатория одна из первых в республике начала проводить диагностику новой коронавирусной инфекции.- Одна из первых в республике начала проводить диагностику новой коронавирусной инфекции микробиологическая лаборатория ГБУЗ РКПТД во главе с заведующей Гончиковой Светланой Чириповной. Уже более двух месяцев сотрудники лаборатории работают в напряжённом режиме, проведено более 15 тыс. исследований. Мы выражаем огромную благодарность им за их самоотверженный труд и гордимся за то, что не остались в стороне и вносите вклад в борьбу с пандемией, - говорится в сообщении.