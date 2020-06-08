Путин оставил Бурятию в Восточном военном округе

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

При этом в России появится ещё один военный округ



Президент России Владимир Путин подписал указ о военно-административном делении РФ. Из указа следует, что Северный флот станет самостоятельной военно-административной единицей со следующего года. Впервые в российской истории отдельный по статусу флот будет приравнен к военному округу.



«Установить с 1 января 2021 года следующее военно-административное деление РФ... Северный флот - в административных границах Республики Коми, Архангельской и Мурманской областей, Ненецкого автономного округа», - говорится в документе.



Границы ещё трёх военных округов - Южного, Центрального и Восточного, согласно указу президента РФ, остаются без изменений.



Восточный военный округ по-прежнему находится в административных границах Республики Бурятия, Республики Саха (Якутия), Забайкальского, Камчатского, Приморского и Хабаровского краёв, Амурской, Магаданской и Сахалинской областей, Еврейской автономной области, Чукотского автономного округа.



Восточный военный округ был создан в 2010 году. Прежде Бурятия относилась к Сибирскому военному округу, который был объединён с Дальневосточным. Штаб ВВО находится в Хабаровске.



