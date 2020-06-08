При этом в России появится ещё один военный округ
Президент России Владимир Путин подписал указ о военно-административном делении РФ. Из указа следует, что Северный флот станет самостоятельной военно-административной единицей со следующего года. Впервые в российской истории отдельный по статусу флот будет приравнен к военному округу.
«Установить с 1 января 2021 года следующее военно-административное деление РФ... Северный флот - в административных границах Республики Коми, Архангельской и Мурманской областей, Ненецкого автономного округа», - говорится в документе.
Границы ещё трёх военных округов - Южного, Центрального и Восточного, согласно указу президента РФ, остаются без изменений.
Восточный военный округ по-прежнему находится в административных границах Республики Бурятия, Республики Саха (Якутия), Забайкальского, Камчатского, Приморского и Хабаровского краёв, Амурской, Магаданской и Сахалинской областей, Еврейской автономной области, Чукотского автономного округа.
Восточный военный округ был создан в 2010 году. Прежде Бурятия относилась к Сибирскому военному округу, который был объединён с Дальневосточным. Штаб ВВО находится в Хабаровске.
Путин оставил Бурятию в Восточном военном округе
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
12 июня отмечается День России
Билборд расположен на проспекте Мира
При этом в России появится ещё один военный округ
Верующих просят брать с собой перчатки и верёвки
Сводный оркестр Улан-Удэнского гарнизона готовится к параду Победы
Синоптики прогнозируют переменную облачность
Уличные цветы обошлись бюджету в семь миллионов
Актёрам обещают участие в «суперпроекте, который увидит весь мир»
В войсках Восточного военного округа в ближайшее время ожидается прибытие молодых офицеров - выпускников военных вузов этого года
Поздравление на видео записал космонавт Анатолий Иванишин
О своей беседе со следователем рассказал автор видео Баир Цыренов
Мнения по поводу парней, залезших на скульптуры оленей над Селенгой, разделились
Военные выполняют различные задачи в условиях радиопомех
В республике сохранится дождливая погода
Общество, 06.06.2020
За подобное нарушение грозит штраф