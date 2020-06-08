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В Бурятии паломникам разрешили собирать монетки у лика Богини Янжимы

В Бурятии паломникам разрешили собирать монетки у лика Богини Янжимы
Общество, 
Верующих просят брать с собой перчатки и верёвки

В Бурятии местным жителям и туристам предложили собирать сухие ветки и монетки на территории Баргузинского дацана, спускаясь от лика Богини Янжимы. Об этом сообщил паблик «Долина Баргузина» в Instagram.

Идею забирать с собой сухие ветки предложила местная жительница: «Спускаясь от Богини Янжимы на территории Баргузинского дацана, брать с собой сухие ветки, бревна, коряги. Ведь они зачастую могут загореться в стихийных лесных пожарах и выступить горючим», пояснили в паблике.

Верующих предупредили брать с собой перчатки и верёвки, чтобы унести как можно больше веток. Затем их можно будет складировать на территории дацана возле стопок с дровами.

Кроме того, по дороге можно будет собирать лежащие на земле монетки, на которые можно будет приобрести топлёное масло для зулэн гэр (лампадный домик – прим.ред). Отмечается, что предварительно нужно будет спросить об этом у лам.

Известно, что разрешение на сбор веток и монеток уже получено от настоятеля Баргузинского дацана Цыдена Намжилова.

В комментариях пользователи Сети пишут: «Здорово придумали, молодцы!», «Буквально вчера была там и об этом думала, но испугалась, что это святое место и там нельзя хозяйничать». Многие отметили, что следует убрать хадаки с деревьев: «Снимите с деревьев все ленточки, а то они душат деревья, поэтому погибают, отсюда сухие ветки, коряги и бревна».
буддизм
 
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