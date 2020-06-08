 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

08 Июня

07 Июня

Популярное

Парад Победы в Улан-Удэ откроет «Священная война»

Парад Победы в Улан-Удэ откроет «Священная война»
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Сводный оркестр Улан-Удэнского гарнизона готовится к параду Победы

На аэродроме Восточный в рамках подготовки к параду Победы, который пройдёт 24 июня, состоялись занятия сводного оркестра Улан-Удэнского гарнизона.

В этом году участники парада и боевая техника пройдут по площади Советов под аккомпанемент военного музыкального коллектива, составленного из специалистов военно-оркестровой службы танкового и артиллерийского соединений Восточного военного округа.

Чтобы быть в числе тех, кто примет участие в параде, музыканты прошли индивидуальный смотр и оценку готовности военным дирижёром Станиславом Ананьевым.

Парад традиционно начнётся с выноса военнослужащими почётного караула копии легендарного Знамени Победы. В это время будет звучать знаменитая песня «Священная война».

В День Победы по Площади Советов пройдут маршем представители многих видов и родов войск, и для каждого из них подобраны музыкальные произведения, отражающие их суть. Завершающим аккордом прохождения пеших колонн станет песня Давида Тухманова «День Победы».

По окончании парада Победы сводный военный оркестр исполнит старинный марш «Триумф победителей» и песню «Родная страна», сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.

Как сообщал «Байкал-Daily», на прошлой неделе прошли первые тренировки парадных расчётов и военной техники – участников парада.

24 июня – день, когда по всей стране состоятся перенесённые парады Победы, объявлен выходным.

парад День Победы
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Путин оставил Бурятию в Восточном военном округе
Путин оставил Бурятию в Восточном военном округе
Общество, 08.06.2020
При этом в России появится ещё один военный округ
В Бурятии паломникам разрешили собирать монетки у лика Богини Янжимы
В Бурятии паломникам разрешили собирать монетки у лика Богини Янжимы
Общество, 08.06.2020
Верующих просят брать с собой перчатки и верёвки
Парад Победы в Улан-Удэ откроет «Священная война»
Парад Победы в Улан-Удэ откроет «Священная война»
Общество, 08.06.2020
Сводный оркестр Улан-Удэнского гарнизона готовится к параду Победы
В Бурятии ожидаются грозы
В Бурятии ожидаются грозы
Общество, 08.06.2020
Синоптики прогнозируют переменную облачность
В Улан-Удэ вовсю идут посадки. Фоторепортаж
В Улан-Удэ вовсю идут посадки. Фоторепортаж
Общество, 07.06.2020
Уличные цветы обошлись бюджету в семь миллионов
В Бурятии киностудия ищет парней с накачанным торсом
В Бурятии киностудия ищет парней с накачанным торсом
Общество, 07.06.2020
Актёрам обещают участие в «суперпроекте, который увидит весь мир»
В Бурятию прибудут молодые лейтенанты
В Бурятию прибудут молодые лейтенанты
Общество, 07.06.2020
В войсках Восточного военного округа в ближайшее время ожидается прибытие молодых офицеров - выпускников военных вузов этого года
Иркутян поздравили с Днём города с борта МКС
Общество, 07.06.2020
Поздравление на видео записал космонавт Анатолий Иванишин
В Бурятии Следственный комитет проверяет видео из военного медцентра
В Бурятии Следственный комитет проверяет видео из военного медцентра
Общество, 07.06.2020
О своей беседе со следователем рассказал автор видео Баир Цыренов
В Бурятии запечатлели «оленей» на «Оленях»
В Бурятии запечатлели «оленей» на «Оленях»
Общество, 07.06.2020
Мнения по поводу парней, залезших на скульптуры оленей над Селенгой, разделились
В Бурятии связисты готовятся к всеармейскому конкурсу
В Бурятии связисты готовятся к всеармейскому конкурсу
Общество, 07.06.2020
Военные выполняют различные задачи в условиях радиопомех
В Бурятии местами возможен град
В Бурятии местами возможен град
Общество, 07.06.2020
В республике сохранится дождливая погода

Профилактика

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^