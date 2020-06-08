Сводный оркестр Улан-Удэнского гарнизона готовится к параду Победы
На аэродроме Восточный в рамках подготовки к параду Победы, который пройдёт 24 июня, состоялись занятия сводного оркестра Улан-Удэнского гарнизона.
В этом году участники парада и боевая техника пройдут по площади Советов под аккомпанемент военного музыкального коллектива, составленного из специалистов военно-оркестровой службы танкового и артиллерийского соединений Восточного военного округа.
Чтобы быть в числе тех, кто примет участие в параде, музыканты прошли индивидуальный смотр и оценку готовности военным дирижёром Станиславом Ананьевым.
Парад традиционно начнётся с выноса военнослужащими почётного караула копии легендарного Знамени Победы. В это время будет звучать знаменитая песня «Священная война».
В День Победы по Площади Советов пройдут маршем представители многих видов и родов войск, и для каждого из них подобраны музыкальные произведения, отражающие их суть. Завершающим аккордом прохождения пеших колонн станет песня Давида Тухманова «День Победы».
По окончании парада Победы сводный военный оркестр исполнит старинный марш «Триумф победителей» и песню «Родная страна», сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.
Как сообщал «Байкал-Daily», на прошлой неделе прошли первые тренировки парадных расчётов и военной техники – участников парада.
24 июня – день, когда по всей стране состоятся перенесённые парады Победы, объявлен выходным.
Парад Победы в Улан-Удэ откроет «Священная война»
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