В Бурятии ожидаются грозы

Синоптики прогнозируют переменную облачность



По данным Бурятского Гидрометцентра, 8 июня по республике ожидается местами кратковременные дожди и грозы.



По республике переменная облачность, местами кратковременные дожди, днём местами грозы. Ветер северо-западный 5-10, местами 13-18 м/с. Температура воздуха днём +16,+21, по юго-западу и северу местами +10,+15.



В Улан-Удэ днём возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Температура днём +16,+18.





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