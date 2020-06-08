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В Бурятии ожидаются грозы

В Бурятии ожидаются грозы
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Синоптики прогнозируют переменную облачность

По данным Бурятского Гидрометцентра, 8 июня по республике ожидается местами кратковременные дожди и грозы.

По республике переменная облачность, местами кратковременные дожди, днём местами грозы. Ветер северо-западный 5-10, местами 13-18 м/с. Температура воздуха днём +16,+21, по юго-западу и северу местами +10,+15.

В Улан-Удэ днём возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Температура днём +16,+18.

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