В Бурятии киностудия ищет парней с накаченным торсом





Киностудия «Сайнэр « режиссёра Солбона Лыгдэнова ищет молодых парней-азиатов с накаченным телом для съёмок нового проекта. Объявление о поиске разместила ассистент режиссёра «МонУла Филмз» Алла Нимаева на своей странице Instagram.Она пояснила, что обязательно нужен накаченный торс, приложив снимки нескольких моделей-мужчин для наглядности. Также у претендентов на роль не должно быть татуировок, а вот борцовские или хореографические навыки весьма желательны. Возраст – от 16 до 35 лет.Подробности съёмок не раскрываются. Алла Нимаева уточнила, что это будет «суперпроект, который увидит весь мир». Работа, по всей видимости, будет вестись в Улан-Удэ, так как участники кастингов должны быть из Бурятии.