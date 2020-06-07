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В Бурятии киностудия ищет парней с накаченным торсом

В Бурятии киностудия ищет парней с накаченным торсом
Общество,  Фото:pixabay.com
Актёрам обещают участие в «суперпроекте, который увидит весь мир»

Киностудия «Сайнэр « режиссёра Солбона Лыгдэнова ищет молодых парней-азиатов с накаченным телом для съёмок нового проекта. Объявление о поиске разместила ассистент режиссёра «МонУла Филмз» Алла Нимаева на своей странице Instagram.

Она пояснила, что обязательно нужен накаченный торс, приложив снимки нескольких моделей-мужчин для наглядности. Также у претендентов на роль не должно быть татуировок, а вот борцовские или хореографические навыки весьма желательны. Возраст – от 16 до 35 лет.

Подробности съёмок не раскрываются. Алла Нимаева уточнила, что это будет «суперпроект, который увидит весь мир». Работа, по всей видимости, будет вестись в Улан-Удэ, так как участники кастингов должны быть из Бурятии.


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