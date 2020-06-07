В войсках Восточного военного округа в ближайшее время ожидается прибытие молодых офицеров - выпускников военных вузов этого года
Лейтенанты будут назначены на первичные офицерские должности в дивизиях, бригадах и отдельных воинских частях в Бурятии, Забайкальском крае, Амурской, Сахалинской областях, Хабаровском крае, Еврейской автономной области, Приморье и на Камчатке.
Командованием округа и общевойсковых объединений разработало комплекс мероприятий, направленных на оказание помощи молодым офицерам при становлении в должности. По прибытии к месту прохождения службы каждый лейтенант будет обеспечен всеми видами довольствия.
Традиционно после принятия дел и должности молодым офицерам предстоит принять участие в сборах младшего офицерского состава, которые пройдут на базе общевойсковых объединений округа. В ходе проведения сборов лейтенантам предстоит на практике продемонстрировать знания по управлению подразделениями, применению оружия, вождению и обслуживанию боевых машин, полученные ими в военных учебных заведениях, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.
В Бурятию прибудут молодые лейтенанты
Общество, Фото:
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