В Бурятию прибудут молодые лейтенанты

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

В войсках Восточного военного округа в ближайшее время ожидается прибытие молодых офицеров - выпускников военных вузов этого года



Лейтенанты будут назначены на первичные офицерские должности в дивизиях, бригадах и отдельных воинских частях в Бурятии, Забайкальском крае, Амурской, Сахалинской областях, Хабаровском крае, Еврейской автономной области, Приморье и на Камчатке.



Командованием округа и общевойсковых объединений разработало комплекс мероприятий, направленных на оказание помощи молодым офицерам при становлении в должности. По прибытии к месту прохождения службы каждый лейтенант будет обеспечен всеми видами довольствия.



Традиционно после принятия дел и должности молодым офицерам предстоит принять участие в сборах младшего офицерского состава, которые пройдут на базе общевойсковых объединений округа. В ходе проведения сборов лейтенантам предстоит на практике продемонстрировать знания по управлению подразделениями, применению оружия, вождению и обслуживанию боевых машин, полученные ими в военных учебных заведениях, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.

