В Бурятии связисты готовятся к всеармейскому конкурсу

Общество, Фото: из архива

Военные выполняют различные задачи в условиях радиопомех



В Бурятии расчёты и специалисты соединения управления Восточного военного округа приступили к интенсивной подготовке и отборочному циклу перед началом окружного этапа всеармейского конкурса «Уверенный приём».



Все практические действия военные отрабатывают на новейшей специальной технике, поступившей в рамках перевооружения, – радиостанциях, цифровых радиорелейных станциях, командно-штабных машинах и др.



Помимо этого, связисты отрабатывают прокладку проводных линий связи, развертывание защищенных радиосетей, а также передачу и прием значительных объемов информации, как в автоматическом режиме, так и при помощи радиотелеграфного ключа, на слух.



- Основное внимание уделено выполнению отдельных элементов по настройке радиосистем, учебных задач по развертыванию командно-штабных машин и аппаратных связи. Все задачи выполняются связистами в условиях радиопомех со стороны условного противника, - сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.



Лучшие экипажи примут участие в конкурсе «Уверенный приём» по выучке подразделений и специалистов связи Восточного военного округа.

