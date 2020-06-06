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В России от коронавируса вылечилось более двухсот тысяч человек

В России от коронавируса вылечилось более двухсот тысяч человек
Общество, 
За сутки число больных увеличилось на 8,8 тысяч человек

На 6 июня в России зарегистрировано 458 689 случаев заболевания коронавирусом, за сутки число больных за сутки увеличилось на 8 855 человек. Выздоровело 221 388 человек, умерло – 5 725.

Проведено более 12,3 млн. тестов.

На 6 июня в Забайкальском крае общее число случаев заражения коронавирусной инфекцией достигло 1471. 807 человек с диагнозом COVID-19 полностью выздоровели и выписаны из медучреждений региона. Всего в регионе на сегодня зарегистрировано 27 летальных случаев, сообщили в региональном оперштабе.

В Иркутской области на сегодня зарегистрировано 2792 случая заболевания. Госпитализированы 1985 человек, из них 154 из обсерваторов и 1152 вахтовика. За весь период выздоровело 779 человек, в том числе 175 за последние сутки. Всего умерло 14 человек, один из которых скончался за последние сутки. Такое же количество заболевших скончались от иных заболеваний, не связанных с COVID-19.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии на сегодня зарегистрировано 1785 случаев заболевания коронавирусом. За весь период успешно завершили лечение и выписались из больниц 1066 человек, умерло 11 человек. Проходят лечение в стационарах 484 больных. На амбулаторном лечении находятся 224 пациента.

профилактика коронавирус
 
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