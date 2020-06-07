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В Бурятии местами возможен град

В Бурятии местами возможен град
Общество,  Фото:pixabay.com
В республике сохранится дождливая погода

По данным Бурятского гидрометцентра, 7 июня по республике неустойчивая погода, местами кратковременные дожди, грозы, ночью местами ливни, возможен град, в горах Восточного Саяна с мокрым снегом.

Ветер северо-западный 7-12, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +7,+12, по юго-западу +4,-1, днём максимальная температура +17,+22, юго-западу, Прибайкалью +11,+16.

В Улан-Удэ ночью небольшой дождь, днём без осадков. Ветер северо-западный 6-11, днём порывы до 15 м/с. Температура ночью +9,+11, днём +17,+19.
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