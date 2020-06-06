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Сотрудник правительства Забайкалья заразился коронавирусом

Сотрудник правительства Забайкалья заразился коронавирусом
Общество,  Фото:pixabay.com
У контактных лиц анализ на COVID-19 отрицательный

В Забайкальском крае по данным на 6 июня коронавирус диагностирован у 87 сотрудников сферы торговли и услуг. Во всех магазина Читы и Читинского района проведена дезинфекция.

На текущей неделе по результатам тестирования одного из сотрудников правительства Забайкальского края был получен положительный результат на COVID-19. Весь контактный круг сразу же направлен на самоизоляцию и протестирован на наличие коронавируса. У всех тесты показали отрицательный результат. 

В помещении провели полную дезинфекцию. Усилен контроль за соблюдением масочного режима в здании, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Всего в регионе уже 1471 случай заражения коронавирусом, вылечились 807 человек, скончались 27 пациентов. Остальные проходят лечение. 
профилактика коронавирус Забайкальский край
 
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