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Житель Бурятии ограбил нового знакомого

Житель Бурятии ограбил нового знакомого
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Мужчина продал награбленное

В Улан-Удэ сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в уличном грабеже.

Заявление о преступлении поступило в полицию в начале мая. 52-летний мужчина рассказал, что малознакомый мужчина на глазах украл у него углошлифовальную машинку и моторное масло. С ним он познакомился на остановке общественного транспорта. После знакомства мужчины стали распивать спиртное.

После распития злоумышленник, улучив момент, стащил имущество потерпевшего. Ущерб составил более 2,5 тысяч рублей.

Известно, что подозреваемому 44 года, в Улан-Удэ он приехал на несколько дней из Тарбагатайского района. Ранее неоднократно судим за различные преступления. Украденное злоумышленник продал.

За грабёж возбуждено уголовное дело. Следствие продолжается, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

грабеж
 
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