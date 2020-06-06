В Улан-Удэ «управляшку» накажут за незамазанные срезы деревьев

За подобное нарушение грозит штраф



Жители первых этажей по улице Борсоева 29 в Улан-Удэ жаловались на слишком густые деревья, которые перекрывали им солнечный свет в окна. На общем собрании жильцов было принято решение о формовочной обрезке нескольких деревьев. Управляющая компания своими силами ещё в марте убрала мешающиеся ветки, но повредила кору и не замазала срезы, и за это понесёт соответствующее наказание, сообщили в пресс-службе комитета городского хозяйства.



В пятницу 29 мая по данному факту на месте прошла совместная проверка администрации Советского района в лице заместителя руководителя по вопросам жизнеобеспечения Игоря Франка и комитета городского хозяйства в лице заместителя председателя по благоустройству Владимира Соснина.



Представитель управляющей компании «Рос» предоставила протокол собрания и согласилась с нарушением правил обрезки дерева.



- Согласно правилам благоустройства содержание зелёных насаждений, в том числе удаление аварийных, погибших деревьев и кустарников, которые оказывают негативное воздействие на окружающую среду, угрожают жизни и здоровью граждан, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, жизни и здоровью животных и растений, формовочная, санитарная, омолаживающая обрезка деревьев и кустарников, полив деревьев, кустарников, газонов и цветников, кошение травы (газона), стрижка живой изгороди осуществляются собственниками, пользователями и арендаторами земельных участков, на которых расположены зеленые насаждения, - отметили в комитете.



Содержание и уход за зелёными насаждениями на придомовых и прилегающих территориях многоквартирных жилых домов обеспечиваются организацией, осуществляющей управление многоквартирным домом, либо собственниками помещений в многоквартирном жилом доме.



- Управляющая организация должна знать требования, предъявляемые к обрезке деревьев и содержанию зеленых насаждений. Так как вообще, в целом, за плату минимальный перечень оказываемых услуг управляющей администрации входит содержание зелёных насаждений, которое включает в себя весь перечь мероприятий, который необходим для выращивания этих зелёных насаждений и полив и уходные мероприятия, в том числе и обрезка в случае её необходимости, - объяснил Владимир Соснин.



В случае повреждения зелёных насаждений предусмотрена административная ответственность в виде штрафа: для граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; для должностных лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей, для юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.



