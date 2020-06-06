 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

06 Июня

05 Июня

Популярное

В Улан-Удэ «управляшку» накажут за незамазанные срезы деревьев

В Улан-Удэ «управляшку» накажут за незамазанные срезы деревьев
Общество,  Фото:КГХ
За подобное нарушение грозит штраф

Жители первых этажей по улице Борсоева 29 в Улан-Удэ жаловались на слишком густые деревья, которые перекрывали им солнечный свет в окна. На общем собрании жильцов было принято решение о формовочной обрезке нескольких деревьев. Управляющая компания своими силами ещё в марте убрала мешающиеся ветки, но повредила кору и не замазала срезы, и за это понесёт соответствующее наказание, сообщили в пресс-службе комитета городского хозяйства.

В пятницу 29 мая по данному факту на месте прошла совместная проверка администрации Советского района в лице заместителя руководителя по вопросам жизнеобеспечения Игоря Франка и комитета городского хозяйства в лице заместителя председателя по благоустройству Владимира Соснина.

Представитель управляющей компании «Рос» предоставила протокол собрания и согласилась с нарушением правил обрезки дерева.

- Согласно правилам благоустройства содержание зелёных насаждений, в том числе удаление аварийных, погибших деревьев и кустарников, которые оказывают негативное воздействие на окружающую среду, угрожают жизни и здоровью граждан, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, жизни и здоровью животных и растений, формовочная, санитарная, омолаживающая обрезка деревьев и кустарников, полив деревьев, кустарников, газонов и цветников, кошение травы (газона), стрижка живой изгороди осуществляются собственниками, пользователями и арендаторами земельных участков, на которых расположены зеленые насаждения, - отметили в комитете.

Содержание и уход за зелёными насаждениями на придомовых и прилегающих территориях многоквартирных жилых домов обеспечиваются организацией, осуществляющей управление многоквартирным домом, либо собственниками помещений в многоквартирном жилом доме.

- Управляющая организация должна знать требования, предъявляемые к обрезке деревьев и содержанию зеленых насаждений. Так как вообще, в целом, за плату минимальный перечень оказываемых услуг управляющей администрации входит содержание зелёных насаждений, которое включает в себя весь перечь мероприятий, который необходим для выращивания этих зелёных насаждений и полив и уходные мероприятия, в том числе и обрезка в случае её необходимости, - объяснил Владимир Соснин.

В случае повреждения зелёных насаждений предусмотрена административная ответственность в виде штрафа: для граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; для должностных лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей, для юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.

КГХ озеленение
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ начали благоустройство сквера «Ровесникам, ушедшим в бой»
В Улан-Удэ начали благоустройство сквера «Ровесникам, ушедшим в бой»
Общество, 06.06.2020
На ремонт потратят почти 40 миллионов рублей 
Житель Бурятии ограбил нового знакомого
Житель Бурятии ограбил нового знакомого
Общество, 06.06.2020
Мужчина продал награбленное 
В России от коронавируса вылечилось более двухсот тысяч человек
В России от коронавируса вылечилось более двухсот тысяч человек
Общество, 06.06.2020
За сутки число больных увеличилось на 8,8 тысяч человек 
В Бурятии вор утащил украденное домой
В Бурятии вор утащил украденное домой
Общество, 06.06.2020
Мужчина воспользовался отсутствием хозяев 
Сотрудник правительства Забайкалья заразился коронавирусом
Сотрудник правительства Забайкалья заразился коронавирусом
Общество, 06.06.2020
У контактных лиц анализ на COVID-19 отрицательный 
Из пищевода 10-летнего улан-удэнца извлекли монету
Из пищевода 10-летнего улан-удэнца извлекли монету
Общество, 06.06.2020
По словам врачей, случаи проглатывания предметов детьми регистрируются почти ежедневно
В Забайкалье скончались 27 пациентов с COVID-19
В Забайкалье скончались 27 пациентов с COVID-19
Общество, 06.06.2020
В регионе более 1400 случаев заражения коронавирусом
Бурятский дуэт «Пурбо и Саня» не выиграл 5 миллионов в «Comedy Баттл»
Бурятский дуэт «Пурбо и Саня» не выиграл 5 миллионов в «Comedy Баттл»
Общество, 06.06.2020
Парни намерены участвовать в следующем сезоне шоу 
Забайкалка украла деньги у собственной матери
Забайкалка украла деньги у собственной матери
Общество, 06.06.2020
Женщина ведёт антиобщественный образ жизни
В Бурятии число больных коронавирусом за сутки увеличилось на 52 человека
В Бурятии число больных коронавирусом за сутки увеличилось на 52 человека
Общество, 06.06.2020
Всего в республике около 1800 случаев заражения COVID-19 
Дворы Улан-Удэ украсят деревьями
Дворы Улан-Удэ украсят деревьями
Общество, 06.06.2020
«Управляшкам» раздали около двух тысяч саженцев
В Улан-Удэ дождливо и тепло
В Улан-Удэ дождливо и тепло
Общество, 06.06.2020
Воздух в столице Бурятии прогреется до +28 градусов
В Бурятии библиотека сделала из Пушкина модного хипстера
В Бурятии библиотека сделала из Пушкина модного хипстера
Общество, 05.06.2020
Саша Пуш расскажет о себе в соцсетях в день своего рождения
Жительница Иркутской области выиграла межрегиональный фотоконкурс
Жительница Иркутской области выиграла межрегиональный фотоконкурс
Общество, 05.06.2020
Мероприятие проводилось в рамках празднования Дня защиты детей

Профилактика

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^