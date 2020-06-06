Забайкалка украла деньги у собственной матери

Женщина ведёт антиобщественный образ жизни



66-летняя жительница забайкальского села Улёт обратилась в полицию с заявлением о краже 29 тысяч рублей с банковской карты. В совершении кражи она заподозрила свою 34-летнюю дочь, которая оставила своего ребёнка и выехала в неизвестном направлении.



Стражами порядка установлено, что подозреваемая не имеет постоянного источника дохода и ведёт антиобщественный образ жизни. Вскоре местонахождение подозреваемой было установлено, от неё получены признательные показания. Украденные деньги она потратила на собственные нужды.



В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело, проводится расследование. За совершение кражи с банковского счёта законодательством предусмотрено лишение свободы на срок до шести лет, сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.

