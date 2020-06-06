В Бурятии число больных коронавирусом за сутки увеличилось на 52 человека

Всего в республике около 1800 случаев заражения COVID-19
На 8 часов утра 6 июня в Бурятии зарегистрировано 1785 случаев заражения COVID-19. Из них 976 – по городу Улан-Удэ. За сутки прибавилось 52 больных. Накануне сообщалось о 1733 случаях заражения.
Из 52 новых случаев COVID-19: 5 человека – прибывшие из регионов России, 1 человек – из очага РКБ имени Семашко, 5 человек - с домашних очагов, 2 человека – с домашних очагов жителя села Ехэ-Цаган, 10 человек – обследованы в рамках мониторинга ОРВИ, остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19.
За весь период успешно завершили лечение и выписались из больниц 1066 человек, умерло 11 человек, последний летальный случай зарегистрирован 4 июня. Скончалась 43-летняя женщина, у которой была хроническая почечная недостаточность.
Проходят лечение в стационарах 484 больных. На амбулаторном лечении находятся 224 пациента.
- Проводятся противоэпидемические мероприятия, включающие определение границ эпидочагов, определение круга контактных лиц, организация их медицинского наблюдения и лабораторного обследования, а также проведение необходимых дезинфекционных мероприятий. На сегодня круг контактных лиц составляет 1428 человек, все лабораторно обследованы. Продолжаются дезинфекционные мероприятия в домашних очагах и по месту работы. На сегодня дезинфекция проведена на общей площади более 602 тысяч квадратных метров. Проведение противоэпидемических мероприятий продолжается, ситуация на контроле, - сообщили в республиканском оперштабе.
На сегодняшнее утро в инфекционных стационарах Бурятии с подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся 484 больных, из них 40 детей. Состояние детей удовлетворительное.
В стационаре в городе Зима Иркутской области проходит лечение житель Бурятии.
На амбулаторном лечении находится 224 больных COVID-19 с лёгким течением заболевания.
В ГБУЗ «РКИБ» в отделении реанимации находятся 5 тяжёлых взрослых пациентов с COVID-19, на ИВЛ пациентов нет. В стационаре по ул. Солнечная, 4 «а» в отделении реанимации находятся 5 тяжёлых взрослых пациентов с COVID-19, на ИВЛ – 3 больных, в том числе старше 65 лет - 2 человека. В стационаре на ул. Пирогова 30 «а» в отделении реанимации находится 5 человек, на ИВЛ больных нет.
В семи обсерваторах на утро 6 июня находится 237 человек.
В клинико-диагностических лабораториях ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Бурятии» и медицинских организаций (ГБУЗ «Республиканский клинический противотуберкулезный диспансер им. Г.Д. Дугаровой», ГАУЗ «РКБ им. Н.А. Семашко», ГБУЗ «Республиканская клиническая инфекционная больница», ГБУЗ «Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД», ООО «Диагрупп») за сутки проведено исследований от 2703 человек, с нарастающим итогом – 109 101 человек. Тест-системы для лабораторного исследования в Республике Бурятия имеются в достаточном количестве.
На «горячую линию» республиканского минздрава (телефон 8-3012-37-95-32) за прошедшие сутки поступило 240 обращений по вопросам, связанным с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 (всего с нарастающим итогом – 30259 обращений). Работа операторов на многоканальном телефоне «горячей линии» продолжается в круглосуточном режиме.
По вопросам коронавирусной инфекции обращения также принимает диспетчерская служба 112.
По вопросам профилактики коронавирусной инфекции необходимо обращаться по телефонам 41-24-44, 33-27-50 и 89021 69 35 40
В Бурятии число больных коронавирусом за сутки увеличилось на 52 человека
Общество, Фото:
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