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Дворы Улан-Удэ украсят деревьями

Дворы Улан-Удэ украсят деревьями
Общество,  Фото:КГХ
«Управляшкам» раздали около двух тысяч саженцев

В Улан-Удэ управляющим организациям раздали около двух тысяч саженцев берёзы, рябины, лиственницы, сосны, ильма для посадки во дворах, сообщили в комитете городского хозяйства.

Всего по программе «Зелёный город» в 2020 году за счёт местного бюджета будет высажено 27 тысяч деревьев, 8 тысяч квадратных метров цветочных клумб, обустроено 10 тысяч квадратных метров газонов. Весной с учётом четырёх тысяч саженцев, предоставленных Республиканским агентством лесного хозяйства, будет высажено 20 тысяч деревьев.

– Муниципальная программа «Зелёный город» стала уже традиционной и будет проводиться ежегодно. Сейчас мы раздаём саженцы, которые нам предоставило Республиканское агентство лесного хозяйства. Изначально планировалось, что жители будут сами проводить посадки, но в связи с коронавирусной инфекцией управляющие организации будут сажать саженцы собственными силами, – сообщил заместитель председатель комитета городского хозяйства Владимир Соснин.

Сотрудники управляющих компаний откликнулись на предложение самостоятельно озеленить городские дворы.

– Акция очень хорошая. Приучают людей жить в чистоте, порядке, ухаживать за природой. Будем высаживать своими силами на прилегающих территориях домов. В прошлом году мы тоже сажали, а сейчас еще 30 новых кустов у нас появится, – отметил дворник ЖЭУ 11 Анатолий Чуванов.

Саженцы берёзы, рябины, лиственницы, сосны, ильма из Кабанского, Иволгинского, Заиграевского, Прибайкальского районов должны хорошо прижиться.

– Республиканское агентство лесного хозяйства в прошлом году оказывало большую помощь по выделению саженцев. В этом году тоже очень помогли. Саженцы упакованы в мешки с землей. Также городское лесничество выдаёт по поручению Комитета городского хозяйства Администрации г. Улан-Удэ управляющим организациям плодородный грунт, – подчеркнул директор МБУ «Городское лесничество» Алексей Коноваленков.

Программа «Зелёный город» стартовала в 2019 году, когда в Улан-Удэ было высажено более 28 тысяч деревьев.

озеленение
 
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