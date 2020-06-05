Михаил Овдин поздравил с днём эколога
С Днём эколога и всемирным днем охраны окружающей среды поздравил всех на своей странице в Facebook директор ФГБУ «Заповедное Подлеморье» Михаил Овдин. К этому празднику сотрудники провели традиционный субботник в местности Монахово Забайкальского национального парка.
- Подготовили пикниковые столы, отремонтировали лестницу к смотровой площадке, оборудовали пункт раздельного сбора мусора и многое другое! Берегите природу - мать Вашу!)))) – написал Овдин.
Справка:
«Заповедное Подлеморье» образовано в 2012 году приказом министерства природных ресурсов России. Федеральное государственное бюджетное учреждение (ФГБУ) «Заповедное Подлеморье» включает в себя три особо охраняемые природные территории, расположенные в непосредственной близости от озера Байкал, - Баргузинский заповедник, Забайкальский национальный парк и Фролихинский заказник.
Общая площадь охраняемой территории «Заповедного Подлеморья» 7 450 км2, включая часть акватории Байкала.
Директор «Заповедного Подлеморья»: «Берегите природу – мать вашу»
Общество, Фото:
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