Директор «Заповедного Подлеморья»: «Берегите природу – мать вашу»

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Михаил Овдин поздравил с днём эколога



С Днём эколога и всемирным днем охраны окружающей среды поздравил всех на своей странице в Facebook директор ФГБУ «Заповедное Подлеморье» Михаил Овдин. К этому празднику сотрудники провели традиционный субботник в местности Монахово Забайкальского национального парка.



- Подготовили пикниковые столы, отремонтировали лестницу к смотровой площадке, оборудовали пункт раздельного сбора мусора и многое другое! Берегите природу - мать Вашу!)))) – написал Овдин.



Справка:



«Заповедное Подлеморье» образовано в 2012 году приказом министерства природных ресурсов России. Федеральное государственное бюджетное учреждение (ФГБУ) «Заповедное Подлеморье» включает в себя три особо охраняемые природные территории, расположенные в непосредственной близости от озера Байкал, - Баргузинский заповедник, Забайкальский национальный парк и Фролихинский заказник.



Общая площадь охраняемой территории «Заповедного Подлеморья» 7 450 км2, включая часть акватории Байкала.



