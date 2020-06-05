Японская писательница побывала на Байкале и полюбила семейских

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Киёко Аихара рассказала о своем путешествии в Бурятию в газете «Асахи симбун»



В японской газете «Асахи симбун» опубликовали большой материал о путешествии известной писательницы Киёко Аихара на Байкал, которое она совершила этой зимой. Писательница каталась на аэросанях, насладилась местной кухней и посетила село Тарбагатай.



Она рассказала, что прилетела сначала в Иркутск с пересадкой во Владивостоке, а затем отправилась в посёлок Большое Голоустное, где и увидела впервые Байкал.



«Лёд, покрывающий огромное озеро просто невероятно прозрачный. Он голубовато-белый. Просто страшно идти, как будто идешь по стеклу над бездной. Видны мельчайшие камешки на дне. Это сильно отличается от замерзающих озер в Японии, например, на Хоккайдо. Там такой прозрачности нет и в помине. Некоторые люди катаются на коньках и просто визжат от восторга», - пишет Киёко Аихара.



В местном ресторанчике гид угостил японку водкой, объяснив, что её следует «проглатывать одним махом», а не смаковать как вино. «Мне ставят 50 граммов. Выпиваю их по половинке. Удивительно, но закоченевшие руки и ноги сразу отогреваются», - пишет автор.



Кроме того, писательница попробовала суп из омуля и буузы, назвав их «местными гёдза». Она отметила, что у бурятского блюда красивый орнамент, имея ввиду защипы.



На следующий день путешественница оказалась в Листвянке и поведала о кладбище японских военнопленных, умерших в Сибири после Второй мировой войны. «Испытав на себе сибирские морозы, я представила тяготы, выпавшие на долю моих соотечественников, попавших в советский плен. Это и холод, и голод, и тяжелый труд», - пишет Киёко Аихара.



Затем писательница отправилась на аэросанях по льду Байкала в посёлок Танхой в Бурятии, а затем на машине до Улан-Удэ и села Тарбагатай, где познакомилась с культурой семейских.



«В Тарбагатае нас встретили местными кушаньями, а также старинными обрядовыми песнями и танцами. Нас пригласили в один из домов, и сначала как следует угостили, а потом показали традиционные местные танцы и порадовали напевами. Мясо, овощи, крупы и молочные изделия семейские производят на своих подворьях. Природный вкус продуктов радует и душу, и тело. Добрый прием нас очень растрогал. В хозяйствах тарбагатайцев в летне-осенний период заготавливается много разнообразных солений. Они хорошо сочетаются с мясом и рыбой», - рассказывает писательница.



Киёко Аихара поделилась, что в центре Тарбагатая стоит небольшая православная церковь, в которой службы проходят по старому канону. А напротив церкви находится музей, в котором много интересных объектов: от картин, икон, предметов домашнего обихода до свадебных и праздничных одежд и повсеместно использующихся здесь блестящих самоваров.



«Живущие в суровых природных условиях тарбагатайцы любят яркие цвета. На домах у них яркие наличники, стены зачастую разрисованы цветами и узорами. Это жизнерадостный и работящий народ, свято чтущий свою народную идентичность. Они просты и сердечны. После знакомства с ними мне захотелось приехать сюда еще раз», - заключила писательница.



Справка:



Киёко Аихара — известная в Японии писательница, много путешествующая по миру и пишущая о культурном, историческом и этнографическом наследии различных стран. В Японии стали популярными её книги об истории и культуре Германии, Франции, Венгрии, стран Скандинавии и Прибалтики. Регулярно выступает в прессе. Привлекается к зарубежным мероприятиям «Японского фонда» по линии японских посольств. В Европе широкую популярность завоевала её книга «Гейша — живая традиция», переведенная на многие европейские языки.



