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В Бурятии провели около 10 тысяч противопожарных рейдов

В Бурятии провели около 10 тысяч противопожарных рейдов
Общество, 
За прошедшие сутки составлено восемь протоколов

В Бурятии накануне за нарушение требований особого противопожарного режима было составлено восемь протоколов об административной ответственности. Два их них в ходе рейда в пригороде Улан-Удэ –за сжигание сухой травы и мусора, что сейчас категорически запрещено.

С начала пожароопасного периода в Бурятии проведено около 10 тысяч рейдов. Выявлено 1846 нарушений требований пожарной безопасности. По всем фактам приняты меры административного реагирования. Установлено шесть лиц, виновных в возникновении лесных пожаров, в отношении трёх из них возбуждены уголовные дела.

- Проводимые мероприятия позволили сократить количество сельскохозяйственных палов сухой растительности на 46% и возгораний, произошедших в границах населенных пунктов и дачных товариществ на 25%, - сказал замначальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС по Бурятии Евгений Попов.


По информации ГУ МЧС по Бурятии

рейд пожарные
 
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