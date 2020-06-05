За прошедшие сутки составлено восемь протоколов
В Бурятии накануне за нарушение требований особого противопожарного режима было составлено восемь протоколов об административной ответственности. Два их них в ходе рейда в пригороде Улан-Удэ –за сжигание сухой травы и мусора, что сейчас категорически запрещено.
С начала пожароопасного периода в Бурятии проведено около 10 тысяч рейдов. Выявлено 1846 нарушений требований пожарной безопасности. По всем фактам приняты меры административного реагирования. Установлено шесть лиц, виновных в возникновении лесных пожаров, в отношении трёх из них возбуждены уголовные дела.
- Проводимые мероприятия позволили сократить количество сельскохозяйственных палов сухой растительности на 46% и возгораний, произошедших в границах населенных пунктов и дачных товариществ на 25%, - сказал замначальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС по Бурятии Евгений Попов.
По информации ГУ МЧС по Бурятии
В Бурятии провели около 10 тысяч противопожарных рейдов
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