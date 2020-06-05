Радио прав коренных народов мира обратилось к редакции бурятской газеты с просьбой выступить в эфире
На международном радио - Радио прав коренных народов мира - впервые прозвучала бурятская речь. Об этом сообщила редактор газеты «Нютаг хэлэн / Диалекты» Дулма Баторова.
- Наш голос прозвучал на международном радио, чему мы очень рады! Приглашение выступить по Радио прав коренных народов мира, которое транслирует передачи на 1600 радиостанциях мира, высокая честь и возможность заявить о себе, - рассказала «Байкал-Daily» Дулма Баторова.
Радио прав коренных народов мира обратилось к редакции газеты с просьбой выступить по теме обеспечения безопасности пожилых людей в условиях распространения коронавирусной инфекции на родном языке.
В обращении сообщается о том, какие меры предосторожности нужно предпринять, чтобы пожилые люди не заразились, и о том, что необходимо окружить их вниманием и заботой. «В нашем выступлении говорится, в частности, о том, что в условиях принятого во всех странах мира карантина и ставшей нормой паники мы призываем все коренные народы мира сохранять спокойствие и мужество перед лицом этих новых испытаний», - отметила редактор газеты.
Дулма Баторова выразила благодарность продюсеру Шелдону Феррису (Shaldon Ferris), который записал эту речь.
Недавно главный редактор издания Цырен Чойропов писал следующее: «Нас, оказывается, знают в Америке. Пригласили на конференцию в Нью-Йорке, посвящённую актуальным проблемам языков коренных народов (командировка имела статус оплачиваемой за счёт приглашающей стороны). Редактор Дулма Владимировна Баторова готовила уже документы. Но увы, из-за развернувшейся пандемии научный форум отменили».
Сейчас редакция надеется на продолжение дальнейшего сотрудничества.
На международном радио прозвучала бурятская речь
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