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На международном радио прозвучала бурятская речь

На международном радио прозвучала бурятская речь
Общество, 
Радио прав коренных народов мира обратилось к редакции бурятской газеты с просьбой выступить в эфире

На международном радио - Радио прав коренных народов мира - впервые прозвучала бурятская речь. Об этом сообщила редактор газеты «Нютаг хэлэн / Диалекты» Дулма Баторова.

- Наш голос прозвучал на международном радио, чему мы очень рады! Приглашение выступить по Радио прав коренных народов мира, которое транслирует передачи на 1600 радиостанциях мира, высокая честь и возможность заявить о себе, - рассказала «Байкал-Daily» Дулма Баторова.

Радио прав коренных народов мира обратилось к редакции газеты с просьбой выступить по теме обеспечения безопасности пожилых людей в условиях распространения коронавирусной инфекции на родном языке.

В обращении сообщается о том, какие меры предосторожности нужно предпринять, чтобы пожилые люди не заразились, и о том, что необходимо окружить их вниманием и заботой. «В нашем выступлении говорится, в частности, о том, что в условиях принятого во всех странах мира карантина и ставшей нормой паники мы призываем все коренные народы мира сохранять спокойствие и мужество перед лицом этих новых испытаний», - отметила редактор газеты.

Дулма Баторова выразила благодарность продюсеру Шелдону Феррису (Shaldon Ferris), который записал эту речь.

Недавно главный редактор издания Цырен Чойропов писал следующее: «Нас, оказывается, знают в Америке. Пригласили на конференцию в Нью-Йорке, посвящённую актуальным проблемам языков коренных народов (командировка имела статус оплачиваемой за счёт приглашающей стороны). Редактор Дулма Владимировна Баторова готовила уже документы. Но увы, из-за развернувшейся пандемии научный форум отменили».

Сейчас редакция надеется на продолжение дальнейшего сотрудничества.

радио бурятский язык
 
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