В Бурятии анализы призывников на COVID-19 делают за 15 минут. Видео









На республиканском сборном пункте военного комиссариата работает созданный на время призыва сводный отряд, в который вошли военные медицинские специалисты и специалисты РХБ защиты. Специалисты РХБ защиты проводят дезинфекцию автомобильного транспорта, прибывшего с молодыми людьми из районных призывных пунктов.



Медицинские специалисты проводят двойную бесконтактную термометрию, чтобы минимизировать процент погрешности измерительных аппаратов, тем самым исключить риск заболевания. После чего в специальной медицинской мобильной лаборатории специалисты делают повторный тест на наличие или отсутствие вирусной инфекции в организме призывника.



- У нас организован мобильный передвижной госпиталь для проверки призывников. Сдаём здесь анализы, кровь на COVID-19. Все нормы здесь соблюдены. Тут есть ионизатор воздуха, для дезинфекции воздуха, кондиционер есть. Все условия для хорошей, нормальной работы. Анализы готовы через 15 минут, - рассказала медицинский работник.



Стоит отметить, что основная часть молодого пополнения будет проходить службу в соединениях и воинских частях в Бурятии.



В ходе стартовавшего весеннего призыва военные комиссариаты и призывные пункты Бурятии планируют призвать и направить на военную службу по призыву более 1,1 тысячи молодых людей.





На сборном пункте военного комиссариата в Бурятии усилили санитарно-эпидемиологические меры в ходе призыва на военную службу, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.На входе организован термометрический пост с обязательной проверкой у каждого призывника температуры тела бесконтактными термометрами. Молодые люди с повышенной температурой сразу изолируются и размещаются в специальный обсерватор.Также в обязательном порядке делают забор крови для проведения теста на COVID-19, выдают медицинские маски, одноразовые перчатки, проводят дезинфекцию рук специальными средствами.