Воздух в столице Бурятии прогреется до +28 градусов
По данным Бурятского гидрометцентра, 6 июня по республике ночью по юго-западу, днём местами дожди, грозы. Ветер ночью восточный слабый, местами 8-13, днём с переходом на северо-западный 8-13, при грозах порывы до 16-21 м/с.
Температура воздуха ночью 8-13, местами до 3 тепла, днём 25-30, местами 15-20 тепла.
В Улан-Удэ ночью без осадков, днём возможна гроза с кратковременным дождём. Ветер ночью восточный, днём с переходом на северо-западный 8-13, при грозе порывы до 18 м/с. Температура ночью 9-11, днём 26-28 тепла.
В Улан-Удэ дождливо и тепло
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